«Подходят только для чистки обуви»: стоматолог объяснила, какие зубные щетки нельзя покупать

Не все виды щеток полезны для зубов, некоторые модели могут стирать эмаль, деформировать поверхность и становиться причиной кариеса, который прячется под деснами.Ребристые, зубчатые, с перекрестными щетинками и резинками для полировки, электрические, ультразвуковые — вот неполный список всевозможных вариантов зубных щеток. Одни могут достать налет из самых труднодоступных мест, как обещает реклама, другие подходят еще и для чистки языка. В таком разнообразии сложно сделать правильный выбор. Разбираемся с экспертом «Доктора Питера», стоматологом Юлианой Романовой, какая же щетка будет наиболее эффективна.- Все зубные щетки делятся на две группы: классические ручные и электрические, к последним относятся в том числе ультразвуковые щетки, — говорит стоматолог. — Задача каждой щетки — очистить всю поверхность, кроме контактной — межзубных пространств, с этим справляется зубная нить. Но не все щетки делают это эффективно.Классические ручные щеткиИх можно назвать самыми эффективными. Дело в том, что при использовании классической щетки мы выполняем определенные движения: выметающие от десны к краю зубов и круговые — в зоне жевательной поверхности. Если все делаем правильно, то зубы очищаются качественно. Главное — выбрать правильную щетку.- Ворсинки должны быть одной длины, — рекомендует стоматолог Юлиана Романова. — Они максимально очищают поверхность зуба. Еще одно условие, чтобы на щетке было максимально возможное количество щетинок — она была «густая».А вот выступы, неровности, зубчатые поверхности принесут вашим зубам только вред. Причем не гипотетический, а вполне себе ощутимый.- Такие щетки не полностью очищают поверхность, приходится нажимать сильнее, дополнительное давление приводит к образованию клиновидных дефектов и патологической истираемости, — предупреждает Юлиана Романова.Второе категорическое «нет» надо сказать жестким щеткам.- Они подходят только для чистки обуви, потому что такая щетина, как наждачная бумага, стирает поверхностные структуры эмали, развивается повышенная чувствительность зубов, — объяснила стоматолог. — Выбирать стоит щетки средней жесткости, или, если есть проблемы с деснами — мягкие.Самыми эффективными стоматолог считает маленькие щетки с более 5 тысяч щетинок, такие выпускают несколько брендов, например, «Curaprox», «Revyline», «Rocs», «President».- Их делают мягкими или ультрамягкими, и это вас не должно смущать, при таком количестве щетинок щетки средней жесткости могут банально стирать зубы, — предупреждает врач Романова.Электрические и ультразвуковыеПринцип работы у них — колебания щетинок. В случае с электрическими — это эффект динамомашины, ультразвуковые — разбивают налет. Но ни один производитель не решил основной недостаток щеток — они либо крутятся, либо двигаются вверх-вниз, а для эффективной очистки нужно сочетание этих движений.- В итоге, такие щетки загоняют налет в зубодесневую борозду и между зубами, получается, что налет размазывается вокруг, — объяснила стоматолог Юлиана Романова. — Электрические щетки разрабатывали изначально для людей с проблемами координации: с болезнью Паркинсона, ревматоидным артритом.С ними гигиена становится хуже, мы понимаем, что зубы чистятся, потому что щетка двигается, но теряем контроль над процессом.- В итоге, сталкиваемся с большим количеством пришеечного кариеса, и не всегда в зоне видимости, — перечисляет врач. — Образуются поддесневые отложения, которых тоже не видно. Пользоваться электрическими и ультразвуковыми щетками можно, но эффективность — так себе.