Эксперт рассказал о пользе медовой воды для организма

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Доктор Владимир Эни-Олорунда рассказал, чем полезна медовая вода и какой эффект она оказывает на организм.Одно из главных преимуществ медовой воды, как средства профилактики и оздоровления, — ее доступность. И практически полное отсутствие противопоказаний.«Полезные свойства медовой воды: нормализует работу органов пищеварения; эффективно выводит паразитов из организма; повышает иммунитет», — говорит эксперт.Регулярное употребление медовой воды способствует избавлению от хронических заболеваний верхних дыхательных путей. С ее помощью можно вылечить кашель, насморк, бронхит. Слизь из организма выводится очень эффективно.Кроме того, вода с медом оказывает благотворное влияние на работу кишечника. Если вы страдаете от запоров — медовая вода придет на помощь. Она в прямом смысле слова растворяет каловые камни и помогает вывести их из организма. Шлаки и токсины выходят наружу.В период обострения респираторных заболеваний медовая вода поможет укрепить иммунитет и дать отпор бактериям и вирусам.Таким образом, это простое и очень доступное средство положительно влияет на весь организм, способствуя его очищению.Пить медовую воду желательно залпом, утром натощак. Достаточно одной чайной ложки натурального меда на стакан воды комнатной температуры (кипятить воду не надо!)Принимать ее можно не только наружно. Водно-медовым раствором можно протирать кожу — эффект лучше, чем от любого крема.