Что делать, если ужалила медуза

Медузы не охотятся за человеком. Травму можно получить, если коснуться их.В щупальцах медуз расположены маленькие капсулы — нематоцисты, внутри которых находятся зазубренные нити или трубочки с ядом. Когда вы дотрагиваетесь до животного, стенка капсулы реагирует и впускает ионы кальция. Внутри давление повышается — и нити, как крошечные дротики, стреляют в жертву. Этот процесс длится доли секунды.Интересно, что нематоцисты могут среагировать на прикосновение, даже если медуза уже мертва.Укусы каких медуз опасныУкусы большинства медуз безвредны. Но есть виды, яд которых смертельно опасен.КубомедузыЭто класс, к которому также относятся медузы ируканджи — самые маленькие и смертоносные в мире: они вызывают одноимённый синдром. В основном обитают в тёплых водах Тихого и Индийского океанов.Львиная гриваЭто самые большие медузы в мире: диаметр их тела — более 1 м. Встречаются в прохладных районах Атлантического океана и в Северном Ледовитом.Морская крапиваЭти медузы распространены как в тёплых, так в прохладных водах вдоль северо?восточного побережья США.Португальский военный корабльЭто не совсем медуза, а колония маленьких медуз. Над водой у них наполненный газом пузырь, который действует как парус, а в воде длинные щупальца с ядовитыми капсулами. Обитают Physalia physalis в тропических водах Атлантического, Тихого, Индийского океанов и Карибского моря.Чем могут быть опасны укусы медузыПрогноз зависит от вида медузы. Яд некоторых вызывает только незначительную боль и жжение. Другие могут убить за считаные минуты.Иногда наблюдается отсроченная реакция — синдром ируканджи. Он развивается через 4–48 часов, приводит к спазмам мышц и сосудов и опасен для жизни из?за нарушений работы сердца.Как понять, что ужалила медузаВ момент укуса вы ощутите зуд и жгучую жалящую или пульсирующую боль, которая может отдаваться в конечности. На коже можно заметить красно?коричневый или лиловый отпечаток и припухлость.Также сразу или через какое?то время могут появиться:тошнота, рвота, боль в животе;головная боль;боль и спазмы в мышцах;слабость, сонливость, спутанность сознания вплоть до обморока;затруднение дыхания;перебои сердечного ритма.Когда нужно обратиться к врачу, если ужалила медузаВызовите скорую, если у вас:затруднено дыхание;судороги;боль в груди;сильное кровотечение;массивный отёк поражённого места;рвота;головокружение;потеря сознания.Обратитесь к врачу, если вас ужалили в лицо или половые органы или если вы чувствуете сильную боль, которая не уменьшается. Также сходите к терапевту, если место укуса продолжает чесаться через несколько недель.Что можно сделать самостоятельно, если ужалила медузаВрачи советуют действовать так:Удалите остатки щупалец с помощью пинцета или банковской карты.Поместите обожжённое место в горячую, но не обжигающую воду на 20–45 минут.Если не можете терпеть зуд, нанесите лосьон с каламином или крем со стероидами.Нет единого мнения, стоит ли промывать уксусом, чтобы защититься от срабатывания нераскрывшихся нематоцист. Но этого точно нельзя делать при ожоге португальским корабликом.Чего делать не нужно, если ужалила медузаВы наверняка помните, что предпринял Чендлер, когда Монику ужалила медуза. На самом же деле мочиться на ожог не надо — боль может даже усилиться.Кроме того, не нужно:соскребать остатки щупалец, тереть или царапать кожу;промывать ожог пресной или солёной водой;прикладывать лёд или холодный компресс;использовать давящую повязку;поливать поражённое место спиртом или нашатырём.Когда пройдёт укус медузыОбычно следы контакта исчезают в течение нескольких часов. Но иногда появляется сыпь, которая будет проходить несколько недель и оставит после себя шрам.Как защитить себя от медузыЕсли отправляетесь на отдых, заранее позаботьтесь о профилактике:Поговорите со спасателями или местными жителями, прежде чем плавать или нырять в прибрежных водах.Не загорайте на пляже и не купайтесь во время сезона медуз.Если в воде есть медузы, а плавать хочется, наденьте защитный костюм и обувь.