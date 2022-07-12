Нутрициолог рассказала, как адаптироваться к смене часовых поясов

В летнее время многие путешествуют особенно активно. Как с наименьшими потерями для организма пережить смену часовых поясов, рассказала нутрициолог Евгения Новикова.Когда мы не высыпаемся, мы неважно себя чувствуем — сбиваются так называемые циркадные ритмы. То же самое происходит при смене часовых поясов.«Наиболее неблагоприятно для человека, когда смена времени идет против часовой стрелки. Поэтому условное „путешествие на восток“ всегда вызывает большие сложности, чем на запад, поскольку перенос сна идет на более раннее время», — говорит эксперт.Если перелет со сменой часовых поясов неизбежен, начинайте заранее тренировать свой организм — специально сдвигайте свой режим сна и бодрствования, адаптируя его к тому, который предстоит в путешествии.Возьмите с собой маску для сна и беруши. Они помогут уснуть и сделают качество сна лучше.В малых дозах, проконсультировавшись с доктором, можно принимать мелатонин.В новых условиях постарайтесь обеспечить доступ к яркому дневному свету, особенно утром, после пробуждения — этот прием поможет быстрее проснуться.Если перелеты, смена часовых поясов и, как следствие, нарушение циркадных ритмов происходят нечасто, организм сам сможет справиться и вернуться к привычным настройкам.Если же вы регулярно нарушаете режим сна и отдыха, например, работаете в ночные смены или вахтовым методом без регулярных выходных, будьте готовы к тому, что со временем такой режим жизни даст о себе знать проблемами со здоровьем. Люди, работающие посуточно или в ночные смены, чаще страдают от заболеваний сердечно-сосудистой, нервной системы, а также от сбоев гормонального фона.