Можно ли стирать вместе носки и трусы? Ответ педиатра

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Педиатр Анна Левадная рассказала об основных правилах личной гигиены, которые нужно соблюдать в семье, где есть ребенок.Микробы — очень живучие организмы! Они способны выживать даже в процессе стирки. Но большинство из них погибает при высокой температуре.«Микробы попадают на одежду либо из тела, либо извне. У здоровых людей бактерии, которые живут на коже и слизистых, безопасны. Микробное разнообразие считается залогом здоровья и профилактикой некоторых заболеваний», — говорит доктор.Если вы хотите защитить семью от бактерий, то регулярное и частое мытье рук — гораздо более эффективный и надежный метод профилактики, чем стирка.Что касается обработки белья, то если среди членов семьи нет больных, разделять вещи необязательно. Более того, даже носки и трусы можно стирать вместе. Носки не являются носителями никакой опасной для здоровья микрофлоры.При этом можно использовать обычное стиральное или моющее средство, его будет вполне достаточно. После стирки белье можно прогладить. Если же кто-то из членов семьи является носителем инфекционного заболевания, в таком случае одежду нужно стирать отдельно. Также не стоит стирать в общей массе одежду тех членов семьи, которые работают на опасном производстве или в медицинских учреждениях.