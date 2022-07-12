Медик Андреанова назвала способные продлевать жизнь продукты

По словам врача Юлии Андреановой, одним из продуктов, способных продлевать человеческую жизнь являются крупы.Медик Андреанова, рассказывая в интервью о продуктах, содействующих долголетию, выделила крупы – источник белка, витаминов, минералов и клетчатки, улучшающей состояние кишечной микрофлоры, от которой зависит состояние иммунной системы. Специалист уточнила, что важным плюсом круп является их хорошее усвоение организмом, который благодаря им интенсивнее очищается от потенциальных токсинов, опасных веществ.«На втором месте по полезности – овощи, фрукты, зелень и ягоды», - добавила врач.Также медик назвала способными продлевать жизнь и кисломолочные продукты. Их потребление способствует росту полезных бактерий в кишечнике, что улучшает его защиту от инфекций и благотворно сказывается на состоянии нервной системы, мозга.Андреанова добавила, что организм также должен получать животный белок, являющийся источником аминокислот, которые он использует как «строительный материал». Эксперт посоветовала периодически включать в рацион куриц, рыбу.Помимо того, шансы на долголетие повышают продукты с йодом в виде разных даров моря (включая морскую капусту), темный шоколад или какао.