Врач раскрыла нормальное количество выпадающих за день волос

Врач-трихолог и создательница бренда Philip Kingsley Анабель Кингсли из Лондона раскрыла, какое количество выпадающих в течение дня волос является нормой.Специалистка рассказала, что у волос есть жизненный цикл, который делится на три стадии: рост, катаген и выпадение. «Большинство людей теряют до 100 волос в день», — заявила Кингсли и отметила, что каждый человек в среднем имеет на голове до 120 тысяч волосяных фолликулов.По словам британки, на большее количество потери волос (от 100 до 300) могут повлиять беременность и низкий уровень железа в организме человека. Кроме того, стремительное облысение может быть вызвано таким заболеванием, как телогеновая алопеция, которое развивается на фоне стресса и несбалансированного питания. «При такой форме алопеции выпадение волос действительно заметно. Вы можете их увидеть после мытья головы и расчесывания. Волосы могут быть везде: на полу, одежде и даже на подушке», — пояснила она и добавила, что упомянутый процесс заканчивается через три месяца после его начала.В заключение Кингсли добавила, что выпадение волос также может носить кратковременный характер.«Допустим, у вас был желудочный грипп, операция или коронавирусная инфекция. Вдруг вы заметили, что ваши пряди начали редеть. В таком случае рост ваших волос восстановится через 6-12 недель», — заключила медик и предупредила читателей, что если за названный период времени процесс облысения не прекратится, то необходимо обратиться за помощью к трихологу.