Какие сокровища таит в себе тёмный шоколад

Тёмный горький шоколад очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Об этом заявила диетолог Антонина Стародубова.Мало на свете людей не любит шоколад. Однако долгое время было принято считать, что сладкое вредно. Во-первых, в нём много калорий, а это чревато ростом показателей нашей окружности. Во-вторых, шоколад и другие сладости представляют угрозу для здоровья полости рта. Именно сладкое винят в развитии кариеса. Антонина Стародубова утверждает, что небольшое количество тёмного горького шоколада ежедневно не только не вредно, но и очень полезно.Диетолог предлагает употреблять ежедневно не больше 25 г, что составляет два-три кусочка. Таким образом одну плитку можно растянуть на неделю. Горький шоколад оказывает чрезвычайно полезное воздействие на сердечно-сосудистую систему, и это подтверждают многочисленные исследования. В частности, при умеренном поглощении именно этой разновидности шоколада сокращается риск инфарктов и инсультов, снижается артериальное давление, нормализуется липидный обмен, функционал мозга также укрепляется.Чем выше в шоколаде содержание какао-бобов, тем он полезнее для здоровья. Желательно, чтобы этот показатель был не менее 70%, а вот уровень сахара в шоколаде не должен превышать 25%. Это как раз соответствует горьким и тёмным сортам, но никак не самому полярному среди детей и взрослых молочному шоколаду. Вот он-то вреден в любом виде.