Диетолог рассказала, как быстро похудеть на рисе

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, как быстро прийти в форму при помощи риса.По ее словам, для этих целей подойдет бурый или дикий рис, которые относятся к диетическим серым крупам с невысоким гликемическим индексом. Его польза заключается еще и в том, что он не содержит глютена: он безопасен для кишечника и для кожи.— Гликемический индекс белого риса высокий, после еды мы получим высокий скачок уровня сахара крови. Но можно позволить рис темных сортов, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.Есть рис в чистом виде диетолог не рекомендует, так как человек через два часа снова захочет есть, потому что съел только углевод. К крупе нужно добавить белок и клетчатку, которые дадут сытость и не позволят подниматься сахару так стремительно.— На завтрак можно съесть 150 граммов риса, яйцо и миску овощного салата. На обед можно порцию риса, овощной салат и около 150 граммов белка — рыбы или курицы. Снизить вес на одной каше будет тяжело. Тело будет худеть неправильно, если есть только углеводы, — сказала врач.