Диетолог Маргарита Арзуманян рассказала, как самостоятельно приготовить менее калорийное и более полезное для организма мороженое.В своем интервью диетолог и гастроэнтеролог предупредила, что мороженое из магазина, как правило, перенасыщено сахаром и содержит консерванты, другие потенциально вредные ингредиенты. Чтобы порадовать себя в жару вкусным охлаждающим угощением, лучше приготовить мороженое самостоятельно, заодно сделав его более полезным, считает эксперт.Диетолог поделилась рецептом полезного мороженого. Арзуманян рекомендует готовить его, используя фрукты, ягоды и сливки, – в такое лакомство и-за сладости самих продуктов не нужно добавлять сахар, и оно получается натуральным.«В измельченные фрукты и ягоды добавляем немного сливок и замораживаем, затем снова размельчаем в блендере. Получается очень вкусное мороженое», – отметила диетолог.Также, говорит Арзуманян, мороженое, приготовленное схожим образом, может быть овощным – в рецепте, например, могут присутствовать, помидоры, базилик, горох, тыква. Преимуществом овощного мороженого является низкое количество фруктозы и сохранение полезных для кишечной микрофлоры волокон клетчатки.«Чем разнообразнее количество растительных компонентов, поступающих в наш организм, тем лучше для кишечной микробиоты», – подчеркнула эксперт.