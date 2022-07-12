Диетолог поделилась рецептом полезного мороженого
В своем интервью диетолог и гастроэнтеролог предупредила, что мороженое из магазина, как правило, перенасыщено сахаром и содержит консерванты, другие потенциально вредные ингредиенты. Чтобы порадовать себя в жару вкусным охлаждающим угощением, лучше приготовить мороженое самостоятельно, заодно сделав его более полезным, считает эксперт.
Диетолог поделилась рецептом полезного мороженого. Арзуманян рекомендует готовить его, используя фрукты, ягоды и сливки, – в такое лакомство и-за сладости самих продуктов не нужно добавлять сахар, и оно получается натуральным.
«В измельченные фрукты и ягоды добавляем немного сливок и замораживаем, затем снова размельчаем в блендере. Получается очень вкусное мороженое», – отметила диетолог.
Также, говорит Арзуманян, мороженое, приготовленное схожим образом, может быть овощным – в рецепте, например, могут присутствовать, помидоры, базилик, горох, тыква. Преимуществом овощного мороженого является низкое количество фруктозы и сохранение полезных для кишечной микрофлоры волокон клетчатки.
«Чем разнообразнее количество растительных компонентов, поступающих в наш организм, тем лучше для кишечной микробиоты», – подчеркнула эксперт.
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