Терапевт Копылова рассказала, за какое время очищаются легкие, когда бросаешь курить

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Какие способы помогут бросить курить, есть ли методы для ускорения процесса регенерации легких и что происходит с организмом после отказа от сигарет, рассказала врач.Курение — это зависимость, и все знают (в том числе, благодаря узаконенным надписям на пачках сигарет), какими могут быть ее последствия для всего организма. При вдыхании табачного дыма повреждается слизистая оболочка всех дыхательных путей. У заядлых курильщиков страдает дыхательная система — мелкие бронхи закупориваются, легкие темнеют и наполняются слизью, дыхание затрудняется, появляется хронический кашель, хрипы, одышка.Многие курильщики осознают, какой вред наносят организму и задумываются о том, чтобы отказаться от курения. Только вот отказаться от привычки не так просто.«Доктор Питер» спросил врача-нутрициолога, персонального тренера международной ассоциации спортивной медицины Юлию Копылову, что происходит с организмом после отказа от сигарет и какие методы помогут ускорить процесс регенерации легких.врач-терапевт, нутрициолог, методолог ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», персональный тренер международной ассоциации спортивной медициныНикотиновая ломка — как это бывает- В первые недели отказа от курения организм курильщика сталкивается с синдром отмены, из-за которого в первую очередь происходят нервные срывы, — объясняет врач Юлия Копылова. — Долгие годы никотин служил главным стимулятором организма и его отмена вызывает некоторые изменения в работе организма. В народе это явление называют «ломкой». Сигаретная ломка при отказе от курения возникает стремительно.Признаки табачной абстиненциикашель и одышка: некоторые люди задыхаются ночью;беспокойство, тремор рук;бессонница;нарушения сердечного ритма;осиплость голоса;боль в спине, зубах, мигрень;внезапное снижение или повышение аппетита.- Апогей никотиновой ломки может длиться 3-4 недели. В этот период человек находится в постоянном сомнении — закурить или не закурить. В это время психологическое состояние курильщика колеблется от состояния раздражительности и вспыльчивости до впадения в глубокую депрессию, могут возникнуть суицидальные мысли, — поясняет эксперт.Что происходит в организме после отказа от куренияУсиление притока кровиРезкий отказ от никотина приводит к тому, что кровь начинает более активно поступать к сердцу и головному мозгу, — говорит Юлия Копылова. — Постепенно стабилизируется нормальный тонус кровеносных сосудов, которые сильно пострадали в период курения сигарет.Улучшение работы кишечникаТоксичные вещества, находящиеся в составе табачного дыма, оказывают прямое негативное влияние на работу желудочно-кишечного тракта при проглатывании их со слюной после частичного оседания на слизистой ротовой полости. Бросив курить, человек начинает ощущать положительные изменения в протекании всех процессов пищеварения и усвоения питательных веществ и витаминов.Восстановление иммунной системыКурение существенно снижает как местный, так и общий иммунитет, защищающий организм от действия различных патогенов. Именно поэтому многие курильщики болеют значительно чаще, чем люди, которые никогда в своей жизни не пробовали сигарет.Насыщение кислородомУлучшение вентиляции легких приводит к тому, что в кровь начинает поступать больше кислорода. В результате человек постепенно избавляется от чувства усталости и слабости, которые преследовали его до того момента, пока он не решился резко бросить пагубную привычку.- У ученых нет однозначного ответа по поводу безопасности резкого отказа от курения, но в любом случае это намного лучше, чем продолжать курить, — поясняет врач.Сколько надо курить, чтобы легкие почернели- На самом деле этого не происходит, — уточняет врач. — Легкие становятся «черными» из-за воздействия угольной пыли, асбеста и прочих мелкодисперсных веществ. При их воздействии может возникнуть пневмокониоз — это профессиональное заболевание легких, развивающееся от воздействия промышленной пыли, проявляющееся хроническим диффузным пневмонитом с развитием легочного фиброза — то есть, это заболевание, связанное с профессиональными вредностями.Курение сигарет не связано с такой картиной заболевания, как при пневмокониозе, но оно может спровоцировать развитие других не менее опасных патологий, в том числе эмфизему, хронический бронхит или рак.За какое время очищаются легкие бросившего курить- Исследования чаще оценивают восстановление функции дыхания в среднем через 1 год после отказа от курения, — уточняет врач. — Если стаж курения не привел к развитию обструктивной болезни легких, что случатся в трети случаев, то человек чувствует себя практически здоровым, кашель и одышка его не беспокоят.В случае структурных изменений бронхов и альвеол состояние выходит в ремиссию, когда человек может также не испытывать никаких жалоб.Уточнить истинное положение дел после большого стажа табакокурения помогает компьютерная томография органов грудной клетки и спирометрия.Что ускорит восстановление легких после куренияприем препаратов, содержащих калий и магний, для стабилизации работы сердца;прием в больших объемах чистой негазированной воды;использование травяных отваров для облегчения кашля, изменения общего состояния;рациональное ежедневное меню с обязательным употреблением кисломолочных продуктов;долгие пешие прогулки вблизи водоемов и лесных массивов;разумная физическая активность без перегрузок, дыхательная гимнастика;проветривание перед сном, регулярная влажная уборка помещений;оборудование жилых помещений и рабочих кабинетов системами очистки и увлажнения воздуха.Использование разработанных программ реабилитации легких в рамках санаторно-курортного лечения (хвойно-морские ванны, грязе- и парафинолечение, ингаляционная терапия, спелеотерапия и др.)- Легкие могут полностью восстановиться от повреждений, если стаж курения небольшой, — поясняет Юлия Копылова. — В случае многолетнего стажа курения могут возникать склеротические процессы в легких, так называемый фиброз. Яркий пример такого состояния — эмфизема легких.Как бросить курить- Если у человека тяжелая зависимость (т.е. он выкуривает больше 20 сигарет в день или курит первую сигарету сразу после пробуждения), рекомендуют обратиться за помощью к эксперту, — советует врач. — Речь идет о работе с психиатром-наркологом, психотерапевтом и медицинским психологом, которые помогут подобрать комплексное лечение каждому.Чтобы отказаться от сигарет, рекомендованыПсихотерапияШколы по отказу от курения/кабинет отказа от курения.Консультативный телефонный центр помощи в отказе от потребления табака.Различные методики мотивационного консультирования.ФармакотерапияПредотвращение и купирование синдрома отмены.Лечение зависимости от никотина.В дополнениеНикотиновый пластырь или жевательные таблетки в качестве терапии.- В тех ситуациях, когда курильщик не мотивирован на отказ от табакокурения, возможно рассмотреть использование концепции снижения вреда и переход на продукты с пониженным риском (ППР) — как один из ведущих способов уменьшения воздействия вредных и потенциально вредных веществ, — объясняет врач. — Никотин вызывает зависимость и не является безвредным. Однако, вопреки популярному заблуждению, он не является основной причиной заболеваний, связанных с курением. В настоящее время организации здравоохранения принимают и поддерживают точку зрения, что основными факторами развития болезней, связанных с курением, являются продукты горения, а не никотин.Методы поддержки при отказе от куренияПосещение бани или сауны. Если такие процедуры не запрещены врачом, то не следует ими пренебрегать, поскольку повышенное потоотделение активизирует выделительные процессы, очищает от шлаков и токсинов кожу, все органы и системы. Отличные результаты показывает применение хвойного экстракта, веников из пихты, дуба и березы.Правильный режим питания. Очень полезны цитрусовые, содержащие большое количество витаминов и минеральных веществ; чеснок и лук, которые включают фитонциды, способствуют предотвращению инфекционных и бактериальных болезней, активизируют выделительные процессы; кукуруза, имеющая в составе антиоксиданты, ограждает от образования рака легких и других заболеваний дыхательных путей; морская рыба и крупы богатые на селен; чаи с добавлением имбиря, ромашки, можжевельника или пихты. Важен и прием витаминно-минеральных комплексов.