Тренировки компенсируют последствия плохого питания

Всех нас порой тянет на мучные и сладкие продукты, но иногда включается совесть и чувство стыда. А можно ли усердным физическими нагрузками ликвидировать негативные последствия для нашего тела, идущие от плохого питания?Ответ на этот вопрос получили учёные из Университета Сиднея. На первом этапе они решили изучить, как много научных исследований было проведено по поводу возможностей тренировок воздействовать на последствия плохого питания. Оказалось, что на эту тему учёные не слишком усердствовали. Было проведено всего несколько небольших по масштабу научных работ, показавших возможность несколько снизить эффект плохой диеты с помощью нагрузок. Установлено, что высокоинтенсивные тренировки защищают от воспалений, резистентности к инсулину и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Не удовлетворившись этим австралийские учёные провели собственное исследование, охватившее более 360 000 взрослых людей и продолжавшееся 11 лет. Их интересовало количество физических нагрузок у каждого человека, в среднем, в течение недели, их интенсивность и способность нивелировать воздействие плохого питания. Оказалось, что наилучшие показатели были у людей, которые придерживались максимального уровня тренировок и самых лучших типов питания. В этой группе риск смерти по любой причине падал на 17%, и это было совершенно очевидно.К сожалению, высокий уровень физической активности не снижал в такой же степени вредное воздействие плохого питания в плане риска смертности. Однако этот риск всё равно был ниже среди людей, интенсивно занимавшихся спортом и придерживающихся здорового плохого питания, по сравнению с теми, кто также имел нездоровый рацион и низкую физическую активность. А значит, регулярные тренировки помогают всегда, вне зависимости от того, что вы употребляете в пищу. Это очень важно для людей, сохраняющих активность.