5 растений, которыми лечились наши предки — их эффективность доказана наукой

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С древности для лечения различных болезней знахари и целители использовали различные растения в виде настоев, отваров, настоев или порошков. Сегодня появились синтетические лекарства, но и фитотерапия тоже актуальна.Хотя сегодня мы большей частью синтетические лекарственные препараты, но на заре развития фармакологии основой лекарств были именно активные растительные компоненты. Они изучались, выделялись в чистом виде, затем стали совершенствоваться и получаться путем химического синтеза. Так появились современные лекарства.Но сегодня фитотерапия все также используется в медицине, хотя и не в качестве островного средства лечения. Различные травяные сборы, настойки, отвары или настои применяют в профилактических целях или как дополнительное средство при восстановлении после тяжелых заболеваний. Есть целый ряд трав и растений, которые применяют в дополнение к основному лечению или как профилактическое средство при различных патологиях. «Доктор Питер» обсудил возможности применения трав и растений в медицине с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.У фитопрепаратов тоже есть инструкция!Прежде чем вести речь о различных травах и целебных растениях, важно напомнить — это тоже лекарства, у которых есть как свои показания для применения, так противопоказания, меры предосторожности и побочные эффекты. Поэтому употреблять любые средства фитотерапии нужно только с разрешения врача и только в том виде, которое он назначил.Особую осторожность нужно проявлять в ситуации, когда вы принимаете какие-либо препараты. Некоторые фитопрепараты могут ослаблять эффекты от препаратов, либо, наоборот, усиливают их. Поэтому заранее задайте все вопросы относительно применения лекарственных растений врачу.Боярышник — для сердца и не толькоОбычно в фитотерапии используют плоды боярышника, хотя иногда применяются и цветки. Растение содержит массу полезных компонентов, витамины и микроэлементы, сироп с боярышником используют для укрепления иммунитета и профилактики респираторных заболеваний, повышения общей сопротивляемости. Кроме того, у него отмечены и другие позитивные свойства:помогает в укреплении сосудистых стенок, особенно — мелких капилляров и артерий;обладает легким мочегонным эффектом, помогая в устранении отеков;стимулирует процессы регенерации клеток;обладает легким антибактериальным и противовоспалительным свойством;помогает регулировать пищеварение.Есть отдельные данные о том, что компоненты в составе растения обладают антиканцерогенным эффектом, но данный факт еще требует изучения и подтверждения.Кора дуба — вяжущее и противовоспалительное средствоЭто растение используют веками, поскольку оно доказало свою эффективность в отношении лечения и профилактики проблем с пищеварением, воспалительных процессов ротоглотки и кожи. различные формы фитопрепаратов — настойки, отвары или настои помогают:укрепить здоровье десен;устранить тошноту, помочь в закреплении стула;подавлять воспалительный процесс в горле, кишечнике и на коже;убрать потливость и неприятный запах ног;согнать отеки (обладает легким мочегонным эффектом);успокоить зуд кожи после укусов насекомых, при воспалении (дерматите).Нередко экстракт коры дуба добавляют в средства для полоскания рта, зубные пасты, косметику для кожи лица и тела.Крапива — для кожи, волос и иммунитетаЭто жгучее растение давно используют в народной медицине. Крапива — одно из хорошо изученных растений, она входит в состав многих фито-сборов и применяется в лечении и профилактики различных патологий. Основные эффекты растения:помогает улучшать пищеварение;стимулирует желчеотделение, корректирует обмен липидов, снижает уровень плохого холестерина в плазме крови;обладает иммуностимулирующим эффектом;помогает заживлять поврежденные ткани, ускоряет рост волос.Кроме того, отвар крапивы помогает при кровотечениях, способствует их уменьшению, в том числе после гинекологических процедур.Береза — почки, листьяЭто растение помогает в решении многих проблем со здоровьем, например:стимулирует процессы метаболизма, помогая снизить вес;улучшает работу мышц, помогает в наращивании мышечной массы;помогает защите от стресса, восстанавливает работу нервной системы;обладает бактерицидными свойствами за счет фитонцидов;улучшает работу сердца, уменьшает сосудистый спазм;помогает при кашле, обладает отхаркивающим эффектом.Но важно помнить, что аллергикам, страдающим поллинозом, категорически запрещены фито-препараты березы, если выявлена аллергия не ее пыльцу.Подорожник — целебные листикиВсе знают подорожник как средство от мелких порезов и ран. Однако, в фитотерапии его используют при совершенно других патологиях. Это:устранение сальности кожи, перхоти и угревой сыпи;снижение уровня холестерина, защита слизистой желудка;спазмолитическое, отхаркивающее средство при кашле;дополнительное средство в лечении цистита, энуреза и эректильной дисфункции;поддержание здоровья сердца и нервной системы.В официальной медицине применяют листья подорожника. Реже — его семена.