5 растений, которыми лечились наши предки — их эффективность доказана наукой
Хотя сегодня мы большей частью синтетические лекарственные препараты, но на заре развития фармакологии основой лекарств были именно активные растительные компоненты. Они изучались, выделялись в чистом виде, затем стали совершенствоваться и получаться путем химического синтеза. Так появились современные лекарства.
Но сегодня фитотерапия все также используется в медицине, хотя и не в качестве островного средства лечения. Различные травяные сборы, настойки, отвары или настои применяют в профилактических целях или как дополнительное средство при восстановлении после тяжелых заболеваний. Есть целый ряд трав и растений, которые применяют в дополнение к основному лечению или как профилактическое средство при различных патологиях. «Доктор Питер» обсудил возможности применения трав и растений в медицине с терапевтом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко.
У фитопрепаратов тоже есть инструкция!
Прежде чем вести речь о различных травах и целебных растениях, важно напомнить — это тоже лекарства, у которых есть как свои показания для применения, так противопоказания, меры предосторожности и побочные эффекты. Поэтому употреблять любые средства фитотерапии нужно только с разрешения врача и только в том виде, которое он назначил.
Особую осторожность нужно проявлять в ситуации, когда вы принимаете какие-либо препараты. Некоторые фитопрепараты могут ослаблять эффекты от препаратов, либо, наоборот, усиливают их. Поэтому заранее задайте все вопросы относительно применения лекарственных растений врачу.
Боярышник — для сердца и не только
Обычно в фитотерапии используют плоды боярышника, хотя иногда применяются и цветки. Растение содержит массу полезных компонентов, витамины и микроэлементы, сироп с боярышником используют для укрепления иммунитета и профилактики респираторных заболеваний, повышения общей сопротивляемости. Кроме того, у него отмечены и другие позитивные свойства:
помогает в укреплении сосудистых стенок, особенно — мелких капилляров и артерий;
обладает легким мочегонным эффектом, помогая в устранении отеков;
стимулирует процессы регенерации клеток;
обладает легким антибактериальным и противовоспалительным свойством;
помогает регулировать пищеварение.
Есть отдельные данные о том, что компоненты в составе растения обладают антиканцерогенным эффектом, но данный факт еще требует изучения и подтверждения.
Кора дуба — вяжущее и противовоспалительное средство
Это растение используют веками, поскольку оно доказало свою эффективность в отношении лечения и профилактики проблем с пищеварением, воспалительных процессов ротоглотки и кожи. различные формы фитопрепаратов — настойки, отвары или настои помогают:
укрепить здоровье десен;
устранить тошноту, помочь в закреплении стула;
подавлять воспалительный процесс в горле, кишечнике и на коже;
убрать потливость и неприятный запах ног;
согнать отеки (обладает легким мочегонным эффектом);
успокоить зуд кожи после укусов насекомых, при воспалении (дерматите).
Нередко экстракт коры дуба добавляют в средства для полоскания рта, зубные пасты, косметику для кожи лица и тела.
Крапива — для кожи, волос и иммунитета
Это жгучее растение давно используют в народной медицине. Крапива — одно из хорошо изученных растений, она входит в состав многих фито-сборов и применяется в лечении и профилактики различных патологий. Основные эффекты растения:
помогает улучшать пищеварение;
стимулирует желчеотделение, корректирует обмен липидов, снижает уровень плохого холестерина в плазме крови;
обладает иммуностимулирующим эффектом;
помогает заживлять поврежденные ткани, ускоряет рост волос.
Кроме того, отвар крапивы помогает при кровотечениях, способствует их уменьшению, в том числе после гинекологических процедур.
Береза — почки, листья
Это растение помогает в решении многих проблем со здоровьем, например:
стимулирует процессы метаболизма, помогая снизить вес;
улучшает работу мышц, помогает в наращивании мышечной массы;
помогает защите от стресса, восстанавливает работу нервной системы;
обладает бактерицидными свойствами за счет фитонцидов;
улучшает работу сердца, уменьшает сосудистый спазм;
помогает при кашле, обладает отхаркивающим эффектом.
Но важно помнить, что аллергикам, страдающим поллинозом, категорически запрещены фито-препараты березы, если выявлена аллергия не ее пыльцу.
Подорожник — целебные листики
Все знают подорожник как средство от мелких порезов и ран. Однако, в фитотерапии его используют при совершенно других патологиях. Это:
устранение сальности кожи, перхоти и угревой сыпи;
снижение уровня холестерина, защита слизистой желудка;
спазмолитическое, отхаркивающее средство при кашле;
дополнительное средство в лечении цистита, энуреза и эректильной дисфункции;
поддержание здоровья сердца и нервной системы.
В официальной медицине применяют листья подорожника. Реже — его семена.
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