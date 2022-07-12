Как перестать нецензурно ругаться, но при этом давать выход эмоциям

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Возможно, вы заметили, что во время войны брань можно услышать гораздо чаще, чем в мирное время. И это неудивительно, ведь одна из функций ругательных слов – быстрое отреагирование сильных, интенсивных негативных чувств, что, в свою очередь, помогает снизить эмоциональный накал.Что делать, если потребность в выражении эмоций есть, но использовать для этого брань вы не хотите? Практический психолог Юлия Ворман советует сделать следующее:выпишите на листок все бранные слова, которые вы чаще всего употребляете;напротив каждого нецензурного слова напишите слово-заменитель, которое приемлемо в обществе. Причем это может быть не только слово, а, например, фраза, пословица, высказывание, афоризм;когда в следующий раз возникнет потребность в выражении эмоций через брань – сделайте это, используя слово/фразу-заменитель;помните, что на переучивание нужно время. Поэтому не огорчайтесь, если не сможете сразу получить желаемый результат. Сначала постарайтесь перестать ругаться на людях. Затем постарайтесь избавиться от привычки ругаться мысленно. Со временем привычка ругаться, в принципе, сойдет на нет.Другие психологи не устают советовать: перед тем, как что-то сказать, – подумайте и постарайтесь до того момента, как у вас наступит приступ брани, изменить свое отношение к обстоятельствам. Также специалисты отмечают, что очень часто люди вставляются в разговор мат из-за скудного словарного запаса.Чтобы пополнить свой арсенал оборотов речи, начните:читать книги, причем старайтесь отдельные понравившиеся моменты читать вслух;очень хорошо читать вслух стихи;постоянно практикуйтесь в красноречии и не стесняйтесь разговаривать со своим отражением в зеркале;попробуйте поспорить с собой мысленно без мата;внушите себе, что отсутствие ругательств –это норма.Есть очень простой, но действенный метод, как отучить себя ругаться.Наденьте себе на запястье обычную резинку для денег. Как только вы произнесли случайно матерное слово – оттяните резинку и с силой отпустите ее. Вам должно быть немножко больно. Благодаря этому организм получит негативный сигнал и будет искать способы избежать следующих экзекуций.