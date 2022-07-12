Медик Комова назвала полезный продукт, вызывающий рост сахара в крови

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Врач советует диабетикам с большой осторожностью есть бананы, поскольку, будучи полезным продуктом, они также могут вызывать всплески уровня сахара в крови.О «коварстве» бананов изданию Express рассказала в интервью врач Натали Комова. Медик заметила, что во многих отношениях эти фрукты полезны для здоровья. В частности, они являются превосходным источником калия – минерала, необходимого для здорового функционирования сердечной мышцы. Кроме того, они дают организму клетчатку, улучшающую состояние кишечной флоры, и витамин B6.Но в то же время спелые сладкие бананы содержат высокие дозы природных сахаров и могут вызывать нежелательные колебания уровня сахара в крови.«Большое количество сахара в некоторых сортах бананов может оказывать негативное воздействие на уровень глюкозы в крови и провоцировать резкие его скачки, особенно у тех, кто чувствителен к углеводам»,- проинформировала медик Комова.Специалист подчеркнула: людям, у которых диагностирован диабет второго типа, не следует есть спелые (тем более перезревшие) бананы на голодный желудок, а также часто.«Один спелый банан может содержать до 12 граммов простых сахаров».Диабетикам следует предпочитать зеленоватые недозрелые плоды – их влияние на уровень сахара не столь значительно.