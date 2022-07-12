10 заблуждений о нервной системе

Несмотря на убедительные научные данные, повсеместно распространены устаревшие, примитивные или ошибочные представления о причинах и способах устранения...Различные нарушения нервной системы встречаются у 15-20% населения. Эти нарушения могут проявляться вегето-сосудистой дистонией, хронической утомляемостью, депрессией, сонливостью днем и бессонницей ночью, страхами, тревогой, безволием, головными болями, раздражительностью, повышенной чувствительностью к погодным изменениям и другими симптомами, носящими индивидуальный характер.Несмотря на убедительные научные данные, повсеместно распространены устаревшие, примитивные или ошибочные представления о причинах и способах устранения этих состояний. К сожалению, этому в немалой степени способствует и отсутствие должной эрудиции среди медработников. Мифы в данной области знаний крайне живучи и приносят немалый вред хотя бы потому, что не оставляют ничего другого, кроме как мириться с возникшими нервными расстройствами.Наиболее стойкие и распространенные заблуждения состоят в следующем.Миф первый: «Главной причиной нервных расстройств являются стрессы»Если бы это соответствовало истине, такие расстройства никогда не возникали бы на фоне полного жизненного благополучия. Жизненные реалии, однако, весьма часто свидетельствуют о совершенно обратном. Стресс, действительно, может приводить к нервным нарушениям. Но для этого он должен быть либо слишком сильным, либо слишком длительным. В остальных случаях последствия стрессов наступают лишь у тех, чья нервная система была нарушена еще до наступления стрессовых событий.Нервные нагрузки здесь всего лишь играют роль проявителя, используемого в фотографии, то есть делают скрытое — явным. Если, например, обычный порыв ветра валит деревянный забор - то главной причиной этого события будет отнюдь не ветер, а слабость и ненадежность сооружения.Частым, хоть и не обязательным показателем нездоровья нервной системы служит повышенная чувствительность к прохождению атмосферных фронтов. Вообще, для ослабленной нервной системы в роли «стресса» может выступать все, что угодно, например — капающая из крана вода или самый незначительный бытовой конфликт.С другой стороны, каждый может вспомнить немало примеров, когда люди, долгое время находившиеся в крайне незавидных, тяжелых обстоятельствах, становились от них только сильнее — и духом, и телом. Разница в малом — в правильной или нарушенной работе нервной клетки.Миф второй: «Все болезни — от нервов»Это одно из давних, наиболее устойчивых заблуждений. Если бы данное утверждение было бы справедливым, это означало бы, например, что любая армия после месяца боевых действий полностью превращалась бы в походный лазарет. Ведь, по идее, столь мощный стресс, как реальный бой, должен был бы вызвать заболевания у всех, кто в нем участвовал. Но на самом деле такие явления отнюдь не носят столь массового характера.В мирной жизни также существует немало профессий, связанных с повышенными нервными нагрузками. Это — врачи «скорой помощи», работники сферы обслуживания, педагоги и пр. Среди представителей названных профессий, однако, нет всеобщей и обязательной заболеваемости.Принцип «Все болезни — от нервов» означает, что болезни возникают «на ровном месте», по единственной причине нарушения нервной регуляции. — Мол, человек был полностью здоров, но после вызванных неприятностями переживаний стал испытывать, например, боли в сердце. Отсюда — вывод: нервные нагрузки вызвали заболевание сердца.В действительности же за всем этим кроется нечто другое: дело в том, что многие заболевания носят скрытый характер и далеко не всегда сопровождаются болевыми ощущениями. Очень часто эти заболевания проявляют себя лишь тогда, когда к ним предъявляются повышенные требования, в том числе — связанные с «нервами».Например, больной зуб может долго не выдавать себя, пока на него не попадет горячая или холодная вода.Сердце, которое мы только что упоминали, также может быть поражено болезнью, но в начальных или умеренных стадиях это может не давать ни боли, ни других неприятных ощущений. Основным, а в большинстве случаев — единственным методом исследования сердца является кардиограмма. При этом, общепринятые методы ее проведения оставляют нераспознанными большую часть сердечных недомоганий.Цитата: «ЭКГ, снятая в покое и вне сердечного приступа, не позволяет диагностировать около 70% всех сердечных заболеваний»В диагностике других внутренних органов имеются проблемы ничуть не меньшие, о чем — далее.Таким образом, утверждение «Все болезни — от нервов» изначально неверно. Нервные нагрузки всего лишь ставят организм в такие условия, что начинают проявляться те заболевания, которыми он уже был болен. О реальных причинах и правилах лечения этих заболеваний — на страницах книги «Анатомия жизненной силы. Секреты восстановления нервной системы», доступно и доходчиво.