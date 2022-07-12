Эксперт перечислила продукты, которые помогут вернуть здоровый вид волос

Доктор Светлана Ищенко назвала продукты, которые помогут решить многие проблемы с волосами. Их всего лишь пять.«Выбираем продукты, которые богаты цинком, кальцием и железом. Убираем алкоголь, курение и стресс», — перечислила основные правила эксперт.А теперь разбираем по пунктам. Если хотите отрастить шикарную шевелюру, ешьте регулярно жирную рыбу. Она содержит большие дозы омега-3, железа и белков. Можно выбрать любой сорт: кета, скумбрия и даже обычный минтай.Обязательно — зелень! Любая. Шпинат, брокколи, стручковая фасоль. Вся зелень богата витаминами А, С и К. Они будут регулировать выработку кожного сала. Это естественный увлажнитель наших волос. Когда его в избытке — тоже плохо. Если волосы жирнятся слишком быстро, это может быть сигналом гормональных сбоев.Волосы любят орехи. Держите на столе ореховое ассорти, чем разнообразнее — тем лучше. В орехах содержится цинк, селен, омега. В день достаточно горсти.Делайте упор на овощи оранжевого цвета, в них много каротиноидов. Они будут контролировать работу сальных желез, увлажнять кожу головы.Бобовые — самые популярные у нас фасоль и чечевица. Это настоящий кладезь белка, цинка, биотина. Все это в комплексе поможет избавиться от ломкости и улучшить рост волос.