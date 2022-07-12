6 привычек, из-за которых мы незаметно и быстро глупеем

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Аналогично мышцам нашего тела, мозг нужно постоянно тренировать, в противном случае он начинает лениться, а мы — глупеем. Этому процессу дополнительно способствуют и некоторые наши повседневные привычки.В изучении мозга и его работы ученые продвинулись недалеко, многие из процессов и особенностей работы этого сложнейшего органа еще не изучены. Поэтому можно пока опираться только на знания о физиологии нервной системы, которые уже открыты. Сегодня определено, какие привычки и действия могут стимулировать работу мозга и повышать его продуктивность, а за счет каких мы буквально глупеем и тормозим.Причем многие из действий мы повторяем практически ежедневно, не задумываясь о том, что они делают с нашими мозговыми процессами и умственными способностями. «Доктор Питер» вместе с Евгением Мосиным, врачом-неврологом высшей категории, определили, от каких повседневных привычек мы можем серьезно снизить свою продуктивность, и как стоит от них постепенно избавляться.Сидение в соцсетяхЕсли вы постоянно зависаете в различных соцсетях, пролистывая ленты, смотря видео и ставя лайки, это мешает продуктивной работе мозга и сосредоточению. Это связано с тем, что мозг одновременно получает избыток информации разного характера за очень ограниченный отрезок времени, поэтому качественно ее не усваивает и не анализирует.Постепенно эта привычка приводит к тому, что мозг перескакивает с одного типа информации на другой, и при необходимости тщательной проработки просто не может сконцентрироваться на единой задаче. Вам потребуется много сил, чтобы сесть и сосредоточиться.Помочь в решении может ограничение просмотра соцсетей одним часом в день. Хотите отдохнуть от работы — пройдитесь по улице, примите ванну, но не утыкайтесь в телефон.Работа во время болезниМногие люди работают даже тогда, когда они простужены, у них болит голова или они просто плохо себя чувствуют. И это сигнал тела о том, что ему нужны отдых и разгрузка. В период болезни мозг не готов концентрироваться на труде, его задача — восстановить здоровье тела и устранить причин недомоганий. Поэтому одновременно вы и продуктивность работы снизите, и выздоровление затянете.Помочь в этой ситуации поможет сон, отдых и полная отключка от работы. Важно заниматься только своим здоровьем, принимать все препараты только по мере улучшения выходить на работу.Постоянное потребление жирной пищиИсследования показали — повышение концентрации насыщенного животного жира в рационе человека замедляет выработку дофамина. Это вещество, необходимое для мозговых клеток, с помощью него они обмениваются различными сигналами. Кроме того, жирные продукты тормозят работу мозга в целом, негативно отражаясь на гибкости ума, состоянии памяти и скорости реакций.Помочь в этой ситуации может коррекция рациона. Любимые продукты с вредными насыщенными жирам можно заменить авокадо, красной морской рыбой, растительными маслами.Любовь к жевательной резинкеПомимо претензий к жвачке со стороны гастроэнтерологов, есть и определенные нюансы, касающиеся ее влияния на мозг. Ранее бытовало мнение, что жевание жвачки улучшает работу мозга, повывшая кровоток в мозговых артериях. За счет этого якобы стимулировалась работа нервных клеток. Но на сегодняшний день подобная гипотеза не нашла подтверждения. Более того, сегодняшнее данные показали — при жевании мозг может отвлекаться от основой, поставленной ему задачи, и ухудшается запоминание информации и ее анализ. Это ведет к ухудшению продуктивности работы.Решить проблему можно просто — жевать жвачку по дороге на работу, после еды, делая перерыв в труде или на прогулке. Но когда нужно сосредоточиться, жевательную резинку нужно выкинуть.Отказ от реального общения с людьмиДля любого человека крайне важны социальные взаимодействия, включая различные виды коммуникации с окружающим. Это вербальные и невербальные взаимодействия, тесное общение, эмоции. Все эти действия помогают созданию в мозге новых нейронных связей, что помогает всесторонне развиваться и учиться чему-то новому. Поэтому добровольно изолироваться, отказываться от контактов и ограничивать себя в разных формах общения не стоит, это ухудшит работу мозга.Помочь в решении проблемы может живое общение — знакомства с новыми людьми, построение отношений и встречи в реале, вечеринки, совместные поездки и походы.Использование поисковиков для ответов на вопросыКонечно, сегодня можно найти ответ практически на любой, самый абсурдный и глупый вопрос в глобальной сети. Доступ к информации по всему миру стал существенно облегчен, и можно получить сведения на любом языке мира. Уже нет необходимости идти в библиотеки, перерывать тонны книг, чтобы найти нужные данные. Поэтому наша память стала хуже, мы быстро удаляем из памяти информацию, которую не так давно получили. Это уже названо «эффектом Гугла», уверенности в том, что найдете любую информацию в сети, и нет необходимости держать ее в голове. Мозг отключает функции запоминания и ухудшает свою работу.Решить проблему просто — нужно читать книги, ходить в библиотеки искать информацию, которую вы ранее не знали. При решении задачи стоит сначала подумать, попробовать найти решение без помощи всемогущего интернета, скорее всего вам удастся выудить из памяти нужный рецепт, данные или воспоминания.