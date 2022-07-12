Что делать, если выбили зуб: видео

Существует множество способов потерять передний зуб, начиная от драки, заканчивая неудачным падением. Самое важное — предпринять правильные меры, чтобы вернуть костное образование на место и не избежать необходимости устанавливать имплант.Так, стоматолог Михаил Надеждин в своем Telegram-аккаунте опубликовал ролик, где дал подробные инструкции на случай, если вы потеряли передний зуб. По словам эксперта, прежде всего, необходимо его промыть. Именно промыть, а не тереть и полировать, так как велик риск повредить еще живые волокна. Ни в коем случае нельзя дезинфицировать зуб спиртом или перекисью водорода.После нужно поставить костное образование на место — обратно в лунку. Это простое действие повысит вероятность сохранить зуб до 90 процентов. Если самостоятельно ставить его на место страшно или вы слишком нервничаете и не можете попасть, положите зуб в физраствор, воду или молоко. У вас есть буквально 20 минут, чтобы успеть добраться до стоматолога.