Статины уменьшают риск самых тяжелых инсультов

Учёные из Дании пришли к выводу о том, что приём лекарств для снижения уровня холестерина, позволяет существенно уменьшить опасность геморрагических инсультов. Хотя они и встречаются реже ишемических, но влекут за собой самые тяжёлые последствия.Острые нарушения мозгового кровообращения делятся на два основных типа - ишемические и геморрагические инсульты. Более 80% инсультов - ишемические, они вызываются закупоркой кровеносного сосуда в мозге, что нарушает снабжение той или иной части этого органа кровью. Однако если в течение нескольких часов после развития симптомов пациент получит необходимую и квалифицированную медицинскую помощь, то его состояние можно будет стабилизировать. И высока вероятность полного восстановления здоровья после этого инсульта. Геморрагический инсульт представляет собой кровоизлияние в мозг или разрыв кровеносного сосуда. В этих условиях медицинская помощь даёт гораздо меньший эффект, и повреждения становятся необратимыми.Именно жертвы геморрагических инсультов намного чаще уходят из жизни или сталкиваются с перманентными параличами и другими тяжёлыми проявлениями инвалидности. Для профилактики ишемических инсультов применяются препараты из категории антикоагулянтов вроде варфарина. А вот защиту от геморрагических инсультов с помощью лекарств до последнего времени было получить сложно. И вот учёные из Дании установили, что приём статинов существенно уменьшает риск геморрагического инсульта. В исследование включили 16 235 пациентов, доставленных в датские госпитали в период с 2005 по 2018 годы, а также более 640 000 здоровых граждан из контрольной группы, которых подобрали по аналогичным характеристикам возраста, пола и календарного периода.Исследование показало, что принимающие не менее года статины пациента снижали риск геморрагического инсульта на 14%. Приём статинов в течение 5 лет уменьшал эту вероятность на 28%, срок приема от 5 до 10 лет снижал риск инсультов на 35%. Наконец, если пациенты находились на статинах 10 и более лет, то опасность самого грозного вида инсульта уменьшалась на 47%. Полученные результаты приблизительно совпадают с выводами учёных в ходе предыдущих работ на эту тему.