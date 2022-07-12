Названы напитки, из-за которых может болеть голова
Приступы боли могут возникать на фоне употребления энергетиков. Такие напитки сперва действительно бодрят, однако затем в дело вступает обезвоживание из-за кофеина и сахара, которое может спровоцировать головную боль.
Обезвоживанием заканчивается употребление любых спиртных напитков, однако некоторые виды алкоголя вызывают головную боль чаще остальных. Это, например, вино и пиво. Употребляя такое спиртное, будьте готовы к приступам боли.
Фруктовые соки содержат большой объем сахара, поэтому их употребление приводит к колебаниям уровня сахара в крови. Такие колебания могут быть причиной головной боли. Другой напиток, способный вызвать боль в голове — кофе. Кофеин сужает сосуды, которые затем расширяются, когда вещество выводится из организма. Колебания давления могут провоцировать разные неприятные эффекты, в том числе и головную боль. Только не пытайтесь бороться с ней еще одной чашкой кофе — станет только хуже.
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