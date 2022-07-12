Названы напитки, из-за которых может болеть голова

Головная боль может провоцироваться самыми разными факторами, среди которых есть даже обезвоживание. Плюс, существуют некоторые напитки, которые, как уверена диетолог Сидни Грин, могут быть причиной головной боли.Приступы боли могут возникать на фоне употребления энергетиков. Такие напитки сперва действительно бодрят, однако затем в дело вступает обезвоживание из-за кофеина и сахара, которое может спровоцировать головную боль.Обезвоживанием заканчивается употребление любых спиртных напитков, однако некоторые виды алкоголя вызывают головную боль чаще остальных. Это, например, вино и пиво. Употребляя такое спиртное, будьте готовы к приступам боли.Фруктовые соки содержат большой объем сахара, поэтому их употребление приводит к колебаниям уровня сахара в крови. Такие колебания могут быть причиной головной боли. Другой напиток, способный вызвать боль в голове — кофе. Кофеин сужает сосуды, которые затем расширяются, когда вещество выводится из организма. Колебания давления могут провоцировать разные неприятные эффекты, в том числе и головную боль. Только не пытайтесь бороться с ней еще одной чашкой кофе — станет только хуже.