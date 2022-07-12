Узнавание собственного голоса вылечит шизофрению

Исследование показало, что способность узнать собственный голос позволяет человеку чувствовать себя более уверенным в себе. К такому выводу пришли учёные из Университета Токио.Чувство свободы действий влияет на субъективное переживание того, что мы контролируем свои действия, к которым относятся движения, слух и речь. Это свобода чрезвычайно важно для психологической стабильности. Новое исследование японских учёных предполагает, что способность распознавать наш голос среди других голосов считается важной частью генерации речи и нашего чувства влияние на речь. Ощущение самоуправления речи усиливается, когда человек слышит собственный голос, а не чужой.Получены эмпирические доказательства способности человека осознавать свою сущность через повседневные действия. А это углубляет понимание переживаний при слуховых галлюцинациях. Человек ощущает ответственность при выполнении произвольных действий. Ему крайне важно сохранять контроль над своими действиями, но ощущение свободы действий не всегда отражает объективную реальность.Как полагают исследователи, несоответствие между объективной реальностью и ощущением свободы действий в повседневной жизни может лежать в основе слуховых галлюцинаций. Жертвы этих нарушений не в состоянии отличить свой голос от других. А это является одним из распространённых симптомов шизофрении - расстройства психического здоровья, которое значительно влияет на восприятие и поведение человека. Возможно, для более адекватного лечения тяжёлой болезни его жертве нужно учить распознавать собственный голос, что и показало исследование.