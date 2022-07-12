Популярный напиток может увеличивать вероятность развития тромбоза
Чай — любимый напиток жителей Великобритании — может провоцировать потерю жидкости, которая приводит в том числе к повышению вязкости крови. Это серьезный фактор развития тромбоза, особенно при наличии предрасположенности. Кофе и чай, как отметил Уайтли, могут усугублять обезвоживание, поэтому нужно регулировать употребление таких напитков.
Сосудистый хирург перечислил факторы риска развития тромбов глубоких вен. В зоне риска находятся люди старше 60 лет, у которых есть лишний вес. Если у человека есть варикозное расширение вен или тромбоз глубоких вен в анамнезе, то ему следует особенно внимательно отслеживать состояние своих сосудов. Дополнительные факторы риска: курение, сердечная недостаточность, онкологические болезни.
Часто тромбоз развивается в результате специфических ситуаций — например, когда человек проводит несколько часов сидя не в самой удобной позе. Такие ситуации возникают при путешествиях на автомобилях, поездах и самолетах. Тромбоз может развиться из-за слишком длительного пребывания в постели или на фоне беременности.
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