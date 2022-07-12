Что происходит с мозгом во время вранья

Исследователи обнаружили эффективный способ выявления врущих людей. Для этого нужно следить за работой их мозга.Учёные обнаружили новый и довольно простой способ выявления лжи в режиме реального времени и без всяких детекторов. Для понимания его механизма крайне важно разобраться с тем, что вообще происходит с мозгом, когда мы врем. Предыдущие исследования по этому довольно любопытному вопросу уже показывали, что во время лжи мозг работает более усердно, и это повышает потребление энергии, временно снижая наши когнитивные навыки.И вот в ходе нового исследования учёные из Университета Портсмута подумали о том, как использовать все эти данные в деле выявления лжецов. Они попросили 164 добровольца поделиться своим мнением по поводу самых животрепещущий тем в Великобритании, включая Брекзит, бывшего премьер-министра Бориса Джонсона и реакцию властей на коронавирусную пандемию. Затем добровольцев разделили на две группы, в одной врали, а в другой говорили правду.Всех их выслушивали опытнейшие психологи, которые прекрасно выявляли лжецов. Результаты показали, что врущие люди хуже справлялись с последующими тестами на память, в которых они должны были запомнить номера автомашин, по сравнению с теми, кто говорил правду и не очень волновался. Следовательно, для выявления лжи человеку при произнесении им какой-то информации нужно давать второе задание. С ним он справится гораздо хуже того человека, который меньше волнуется и говорит правду.