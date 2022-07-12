Масло криля поможет справиться с похмельем

Если вы никогда раньше не употребляли масло криля, то настала пора пересмотреть пристрастия. Корейские учёные установили, что таблетки на основе этого компонента помогают при похмелье.У многих наших сограждан есть собственные рецепты борьбы с похмельем, но не существует сколько-нибудь универсального, который бы помогал всем. Учёные из Южной Кореи обнаружили, что люди, принимающие добавки с маслом криля в дозировке 1 000 мг перед употреблением эквивалента четырех полулитровых кружек пива, впоследствии сообщали о значительно меньшем уровне обезвоживания и тошноты. А оба этих показателей являются классическими симптомами похмелья. Их состояние сравнивали с ощущениями тех, кто употреблял такое же количество спиртных напитков, но вместо масла криля получал аналогичное по виду плацебо.Авторы исследования списывают данное воздействие на антиоксидантные свойства масла криля, которое все чаще теперь продаётся в некоторых магазинах здорового питания и аптеках. Новая таблетка обещает помочь переборщившим с алкоголем людям чувствовать себя свежими на следующий день. В масле криля содержится большое количество жирных кислот Омега-3. Сам по себе криль это похожее креветку существо, проживающее в океане.Считается, что капсулы с этим маслом нарушают процесс расщепления алкоголя в организме, не давая ему производить ацетальдегид - тот самый продукт, по мнению учёных, который в большей степени отвечает за развитие симптомов похмелья. Нынешнее исследование проводилось учеными из Sejong University в Сеуле, в нём принял участие 21 мужчина и женщина в возрасте от 20 до 55.