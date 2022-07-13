5 упражнений пилатеса, которые помогут убрать "уши" на бедрах

“Ушки на бедрах” или жировые отложения на верхней внешней поверхности бедра – проблема многих женщин. В этой статье мы рассмотрим 5 упражнений, помогающих избавиться от подобной деформации фигуры. Все 5 упражнений можно выполнять в домашних условиях. Будьте стройны и здоровы!Тренировка, которую мы составили совместно с профессиональным тренером Анной Ефремкиной, поможет проработать заднюю, боковую и внутреннюю поверхности бедер. Обычно, упражнения Pilates направлены на концентрацию и централизацию всего тела и таким образом они работают со всеми мышечными группами. Но предложенный комплекс подойдет именно для эффективной тренировки бёдер (одной из самых сложно поддающихся тренингу части тела) и поможет избавиться тех самых "ушек", проблема которых, вероятно, знакома многим.5 упражнений, которые помогут убрать "ушки" на бедрахОборудование: гимнастический коврик.Обозначения и принципы PIlates:Power House или центр силы - это мышцы живота, спины, бёдер и ягодиц.Scoop - особая техника выполнения вдоха, при которой, задействованы все мышцы Power House. Способ выполнения: На вдохе подтягиваем пупок/ живот к позвоночнику и вверх под рёбра, тем самым удерживая живот напряженным, при этом поясница находится в максимально вытянутом положении.Box - положение тела, при котором обе стороны кора сохраняют равную длину, а линии плеч и бёдер - параллельны друг другу.Pilates Position - позиция тела, при которой происходит разворот ног от тазобедренного сустава наружу. Способ выполнения: носки врозь, пятки вместе, внутренние поверхности бёдер плотно прижаты друг к другу, копчик направлен вниз к пяткам, поясница максимально вытянута. Плечи расправлены, лопатки и рёбра направлены вниз, макушка тянется вверх, создавая оппозицию. В Pilates Position обязательно стоит входить, выполняя Scoop.Centering или централизация - это один из 6 важных принципов Pilates, который выравнивает тело в процессе движений, делая правую и левую половину тела одинаковыми.Сотня или HundredИсходное положение: лежа на спине, колени подтянуты к груди, руки вдоль туловища.Описание упражнения: сделайте вдох, подтяните живот к позвоночнику и вверх под рёбра. На выдохе одновременно поднимите голову и плечи до нижнего края лопаток. Удерживая живот плоским, выпрямите ноги вверх, направляя их в потолок. Пятки, внутренняя и задняя поверхность бедра должны быть плотно сжаты. Продолжайте дышать, выполняя пять ударов прямыми руками на вдох и пять ударов на выдох.Выполните всего 100 ударов.Усложнение: опустите ноги до уровня глаз, удерживая спину плотно прижатой к полу.Круг ногой или Leg CirclesИсходное положение: лёжа на спине, вытяните руки вдоль туловища.Описание упражнения: одна нога прямая, поднята до перпендикуляра с полом, другая - прямая и давит с усилием в пол, чтобы стабилизировать позицию тела. На вдохе необходимо завести ногу к противоположному плечу и начать выполнять круг ногой по часовой стрелке и в пределах бокса (Box). Радиус круга должен оставаться в пределах ширины плеч. На выдохе нога возвращается в исходное положение.Выполните упражнение 5 раз в каждую сторону и на каждую ногу.Важно: В этом упражнении нужно стараться заносить ногу максимально близко к плечу, при этом контролируя корпус и наблюдая за боками - они должны быть одинаковой длинны и плотно прижаты к полу. Если держать прямую ногу перпендикулярно полу тяжело, можно слегка согнуть колено работающей или опорной ноги - это поможет удержать корпус и выполнить упражнение, соблюдая правильную технику.Серия на боку или Side KicksИсходное положение: лёжа на боку, руки за головой, тело выровнено вдоль края коврика, локтевой, плечевой и тазобедренный суставы лежат на одной линии, ноги выведены вперёд по диагонали, примерно, на 45 градусов и и развернуты в позицию Pilates.Серия №1 - FrontПриподнимите ногу на 5-10 сантиметров и удерживайте её развёрнутой от тазобедренного сустава наружу, затем выведите ногу вперёд параллельно полу и сделайте 2 пружинящих движения. Далее уведите ногу назад, удерживая корпус неподвижным, и потянитесь стопой назад, при этом максимально вытягивая ногу.Выполните 10-15 повторений.Серия №2 - Up & DownНа вдохе, в быстром темпе поднимите ногу вверх и немного в диагональ. Удерживайте её несколько секунд и на выдохе медленно и с сопротивлением опустите ногу вниз до касания пятки с пяткой опорной ноги.Выполните 5 повторений на каждую сторону.Серия №3 - Small CircleНаходясь в исходном положении, приподнимите ногу на 5 сантиметров от пола и на вдохе начните делать ногой круг вперёд, вверх и назад, стараясь сохранять одинаковый радиус. На выдохе верните ногу в центр. Выполните это упражнение в обратную сторону.Выполните 5 повторений в каждую сторону и на каждую ногу.Серия №4 - Leg LiftsУдерживая ноги плотно сжатыми, на вдохе приподнимите обе ноги вверх и держите их так несколько секунд, сохраняя Box. С выдохом опустите ноги вниз, в исходное положение. Следите, чтобы при подъеме ног корпус не отклонялся назад.Выполните 3-5 повторений на каждую ногу.Важно: корпус необходимо удерживать неподвижным в течение всей серии. Кроме того, амплитуда движений всех упражнений должна быть максимальная при максимальной неподвижности тела.Серия упражнений на животеИсходное положение: лёжа на животе, ноги выпрямлены, пятки плотно сжаты, лоб положите на ладони.Серия №1:Приподнимите ноги на 5 сантиметров от пола и вытянете их. На вдохе разведите ноги врозь и затем на выдохе с усилием верните ноги в исходное положение.Серия №2:Удерживая ноги над полом в максимальном вытяжений, сгибайте и разгибайте две ноги одновременно, не опуская колени, сохраняя бёдра в вытяжении.Серия №3:Держите колени приподнятыми и пружиньте вверх, сохраняя вытяжение во всем теле и особенно в пояснице.Выполните 20-30 повторений каждой серии.TefserИсходное положение: лёжа на спине, колени согнуты под углом больше 90 градусов.Описание упражнения: выпрямите одну ногу, соединив колени и плотно сжав бёдра. На вдохе поднимите руки вверх под углом 90 градусов, а на вдохе поднимите голову, направив подбородок к груди, и плавно поднимитесь вверх. Артикулируйте спину позвонок за позвонком до угла 45 градусов.Удерживая положение, опустите ногу 3 раза вниз. Старайтесь дышать свободно. На вдохе удержите положение. С выдохом поменяйте ноги и повторите движение. Сделайте вдох и на выдохе опустите корпус плавно вниз.Выполните 5 -10 повторений.