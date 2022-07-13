Сон с партнёром оказался самым глубоким

Исследование показало, что привычка делить постель с любимым партнёром повышает качество сна. Это особенно важно, если учесть, что проблема бессонницы и нехватки сна стала хронической для сотен миллионов людей.Учёные установили, что привычка спать вместе с любимым человеком очень полезна для качества сна. Участники исследования рассказывали, насколько часто они спят вместе с партнёрами или в одиночку, а уже потом отвечали на целый ряд вопросов по поводу качества сна. Результаты эксперимента показали, что, в среднем, предпочитающие спать со своими возлюбленными имели более долгий и глубокий сон, а также меньший уровень усталости. Если для вас это всё ещё неубедительно, то такие люди и просыпались реже по ночам, по сравнению с теми, кто спал в одиночку.С первого взгляда это кажется странным, поскольку некоторые партнёры предпочитают ворочаться, пинаться под одеялом и даже громко храпеть, что не способствует укреплению качества сна. Но судя по всему, если вы действительно любите человека, то его нахождение рядом с вами во время сна действует успокаивающе, и некоторые недостатки просто игнорируются. Причем важно то, с кем именно вы делите постель. К примеру, исследование показало, что если родители спят вместе с детьми, то у них качество сна оказывается гораздо более низким. А значит, от этой привычки лучше отказаться.Исследование было наблюдательным, оно не объясняет, почему сон вдвоём оказывается более глубоким и продолжительным. Но романтическая сторона жизни партнёров, наверняка, является определяющей. Вряд ли сон двух супругов, которые смертельно надоели друг другу, будет настолько же удовлетворительным, чем если они продолжат спать в разных комнатах.