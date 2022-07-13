Диетологом названы лучшие фрукты для продления молодости

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В своих рекомендациях диетолог Кэролайн Томпсон назвала одними из лучших «омолаживающих» фруктов яблоки.Диетолог Томпсон сообщила в интервью, что зеленые яблоки помогают долго сохранять хорошее здоровье и моложавый вид. Эксперт посоветовала включать этот фрукт в рацион людей возрастом около 50 лет и старше.По словам диетолога, зеленые яблоки содержат клетчатку, благодаря которой улучшается состояние кишечной флоры, а также «ценные для здоровья витамины и микроэлементы». Употребление яблок является профилактикой повышенного сахара в крови, подчеркнула медик.«Яблоки являются прекрасным видом десерта, который помогает поддерживать стабильный уровень энергии без скачков сахара в крови и способствует профилактике диабета в зрелом возрасте», - отметила Томпсон.Также в список лучших фруктов для продления молодости специалистка внесли апельсины.«В апельсинах много калия – микроэлемента, необходимого для профилактики гипертонии и таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт и инсульт», - проинформировала диетолог.Людям зрелого возраста, по мнению Томпсон, следует обратить внимание на дыню, которая способна улучшать состояние кожи, а также на малину – в этой ягоде содержится минимум сахара и много растворимой клетчатки, что содействует снижению холестерина в крови.