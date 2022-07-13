На что может быть похож инфаркт миокарда

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Не всегда люди, как в кино, драматично хватаются за сердце и оседают на пол.Когда люди говорят об инфаркте, то вспоминают про сильную боль в области сердца, которая также отдаёт в левую половину тела, особенно в руку. Но это не единственный признак.При инфаркте может быть:ощущение слабости и головокружение;потливость;затруднение дыхания;тошнота и рвота;чувство тревоги и страх смерти вплоть до панической атаки.Классический болевой, или ангинозный, вариант встречается чаще всего, особенно у людей молодого и среднего возраста, если приступ случился впервые.Если же типичной боли нет, человек не всегда понимает, что это инфаркт. И зря.Когда инфаркт протекает не так, как обычноСердце может не болеть — или почти не болеть — по разным причинам. Например, потому что после первого инфаркта сердечная ткань заместилась на соединительную — развился склероз. Или потому что нарушилась нервная передача из?за сопутствующих заболеваний, например диабета.У женщин чаще, чем у мужчин, клиническая картина вызывает сомнения, потому что при отсутствии боли есть другие неочевидные признаки, такие как крайняя слабость и усталость, неспособность выполнять привычные действия, одышка и другие.На что может быть похож инфаркт миокардаСердечный приступ может маскироваться под разные состояния.На изжогу, отравление или острый животЕсли боль в сердце выражена слабо, то её можно принять за приступ изжоги. Это происходит из?за того, что сердце находится недалеко от желудка.Как мы уже сказали, кроме боли при инфаркте бывает:слабость;тошнота;рвота.Если они появились на фоне несильной боли в груди и верхней трети живота, то инфаркт можно принять за отравление, кишечную инфекцию, обострение панкреатита или холецистита, особенно у людей с хроническими заболеваниями желудочно?кишечного тракта. В этом случае говорят о гастралгическом, или абдоминальном, варианте.На приступ аритмииВо время инфаркта часто нарушается сердечный ритм, иногда до остановки сердца. Человек может чувствовать, что:сердце бьётся слишком сильно;есть какие?то «перебои» и паузы;возникла слабость вплоть до потери сознания;прошиб холодный пот.Если боль при этом не выражена, то можно говорить об аритмическом варианте инфаркта.На приступ астмыЭта форма возникает при развитии левожелудочковой сердечной недостаточности, когда кровообращение нарушается в области левого желудочка, а его площадь очень большая.Тогда появляется:затруднение дыхание;мучительный приступ кашля с пенистой розоватой мокротой;чувство нехватки воздуха;удушье.Такой инфаркт называется астматическим.На инсультИногда инфаркт сопровождает сильнейшая головная боль, как будто внутри что?то взорвалось. Она может возникать после физической нагрузки и уменьшаться после приёма лекарств от стенокардии.Такая атипичная форма называется цефалгической, или сердечной цефалгией.Кроме боли, на неё указывает:светобоязнь;непереносимость громких звуков;головокружение;повышение давления.На обморокПри обширных инфарктах возможно осложнение — кардиогенный шок. Он развивается, когда сердце не может больше перекачивать кровь. Если при этом боль не была сильно выражена, то может казаться, что человек просто теряет сознание.Симптомы также включают:резкое падение давления;ощущение ужасной усталости;бледность;спутанность сознания;холодность рук и ног;потерю аппетита;отёчность ног.Если быстро не оказать помощь, то человек, скорее всего, погибнет.Может ли инфаркт протекать вообще без симптомовДа. Тогда он называется безболевым или бессимптомным. Несмотря на отсутствие признаков, он также опасен для сердца. Из?за того, что он часто остаётся незамеченным, увеличивается риск повторного инфаркта, который уже может стать фатальным.Безболевой инфаркт можно обнаружить с помощью электрокардиографии (ЭКГ) или эхокардиографии (ЭХО?КГ).Что делать, если вы подозреваете инфарктДаже если вы не уверены, что это сердечный приступ, всегда звоните в скорую. Дежурный проконсультирует и при необходимости направит к вам машину. Это тот случай, когда решают минуты.Врач скорой помощи снимет электрокардиограмму и, возможно, отвезёт в больницу. Даже если изменений на ЭКГ нет, но доктор рекомендует госпитализацию — не отказывайтесь, потому что могут быть нужны дополнительные исследования.