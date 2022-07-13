Почему полезно выпивать 4 чашки кофе в день

Диетолог Елена Соломатина: употребление кофе препятствует развитию онкологических болезней, слабоумия, других проблем со здоровьем.

Соломатина рассказала в интервью, почему ежедневно полезно выпивать по несколько чашек кофе.

«Среднестатистического человека четыре чашки кофе принесут пользу. В нем содержатся антиоксиданты и полифенолы, которые защищают людей от преждевременного старения», - проинформировала эксперт.

Медик добавила, что благодаря активным веществам кофе тормозятся процессы, ведущие к когнитивным ухудшениям. Ароматный напиток является одним из лучших средств для поддержания молодости мозга – его активности, способности концентрироваться и логически мыслить, запоминать.

«Кофе препятствует повреждению сосудов и нейронов, миелиновой оболочки, которая покрывает нервный пучок. Таким образом, напиток помогает сохранить хорошую память», - сказала Соломатина.

Дополнительно эксперт проинформировала, что привычка пить кофе полезна для защиты от повреждений сердца и сосудистой системы, а также от онкологических заболеваний. Помимо того, регулярное питье кофе содействует продлению молодости. Елена Соломатина заметила, что

«кофе содержит в себе сиртуины, так называемые гены молодости».
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