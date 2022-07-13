Названы побочные эффекты употребления персиков
Как пишет "Журнал Академии питания и диетологии", исследование 2013 года показало, что содержащиеся в персиках флавоноиды и антоцианидины могут увеличивать уровень так называемого "хорошего" холестерина и уменьшать количество триглицеридов. Таким образом, персики могут защищать от развития болезней сердечно-сосудистой системы.
Научная работа 2014 года, появившаяся на страницах издания Journal of Nutritional Biochemistry, доказала, что полифенолы из состава персиков способны тормозить рост злокачественных клеток молочной железы, а также препятствовать возникновению вторичных очагов опухолей груди. Для заметного эффекта нужно употреблять два-три персика в день*.
Кроме того, персики могут облегчать симптомы респираторных болезней благодаря высокому содержанию витамина С. Высокий уровень калия в этих плодах снижает риск развития остеопороза. И наконец, обилие пищевых волокон делает персики отличным продуктом для улучшения пищеварения.
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