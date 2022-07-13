Врач рассказала о влиянии корицы на старение клеток

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Корица обладает полезными свойствами благодаря флавоноидным соединениям, обладающим противовоспалительной активностью.Медик объяснила, что корица усиливает синтез оксида азота в тканях, тем самым защищая организм от свободно радикального окисления.Кроме того, корица уменьшает старение всех клеток, воздействует на сосуды, защищает от образования тромбов, улучшая текучесть крови.«Однако таким образом корица действует при условии, что она будет включена в концепцию здорового питания», — предупредила врач, отметив, что употребление выпечки с корицей чревато появлением лишним килограммов.