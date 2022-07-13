Быстро заживляющий раны химикат может стать заменой антибиотиков

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Израильские учёные обнаружили химическое вещество, которое увеличивает скорость заживления ран в два раза. Теоретически оно способно стать заменой антибиотиков.Учёные из Израиля использовали природное химическое вещество в ходе экспериментов со свиньями, которые показали, что раны в этом случае заживали в два раза быстрее. В этой связи авторы исследования надеются, что смогут в ходе дальнейших работ использовать это вещество в качестве замены антибиотиков. Речь о препарате под названием дииндолилметан, который содержится в брокколи, цветной капусте и других овощах.Исследователи из Университета Бен-Гуриона оценивали его влияние на бактерии в лабораторных условиях и выяснили, что этот компонент нарушает их функционал. Затем к экспериментам были привлечены свиньи, каждая из которых имела несколько ран. На них воздействовали либо антибиотиками, либо синтетической формой этого компонента.Обработанные антибиотиками раны полностью затянулись, в среднем, за 10 дней, а обработанные мазью на основе дииндолилметана раны зажили за 5 дней. В настоящий момент авторы исследования работают над тем, чтобы данное химическое вещество превратилось в полноценную мазь. Чисто технически она может быть и компонентом пищевых добавок для животных, а потом и для людей.