Профессор Ших перечислила распространенные последствия бессонницы
К наиболее распространенным причинам бессонницы относятся тревога и стресс. Такое расстройство чаще всего встречается у жителей мегаполисов, отметила Евгения Ших в интервью для NEWS.ru.
Среди последствий бессонницы специалист выделила усталость, рассеянность, раздражительность и головную боль. Бороться с бессонницей можно с помощью препаратов, отметила специалист. Необходимо обратить внимание на средства на основе природных компонентов, посоветовала Ших.
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