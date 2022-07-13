Профессор Ших перечислила распространенные последствия бессонницы

Нарушение сна превратилось в одну из самых актуальных проблем со здоровьем для современного человека. Как с ней бороться, рассказала глава Института профессионального образования Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Евгения Ших.

К наиболее распространенным причинам бессонницы относятся тревога и стресс. Такое расстройство чаще всего встречается у жителей мегаполисов, отметила Евгения Ших в интервью для NEWS.ru.

Среди последствий бессонницы специалист выделила усталость, рассеянность, раздражительность и головную боль. Бороться с бессонницей можно с помощью препаратов, отметила специалист. Необходимо обратить внимание на средства на основе природных компонентов, посоветовала Ших.
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