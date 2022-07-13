Названа неожиданная опасность пляжного отдыха для мужчин

Солнечный свет вызывает в организме мужчин выработку гормона грелина. На что он влияет и почему женщины совсем не так реагируют на солнце, выяснили ученые из Тель-Авива.Израильские ученые обнаружили, что после пребывания на солнце в крови мужчин повышается уровень гормона грелина. Эти данные получены в результате исследования Тель-Авивского университета, оно опубликовано в рецензируемом научном журнале Nature Metabolism.Ученые изучали влияние сезонности на наш аппетит и рацион. Они проанализировали данные о питании примерно 3 тысяч человек. Оказалось, что летом мужчины едят больше, чем женщины. Речь идет о более чем 300 калорий, которые мужчины перебирают ежедневно летом — по сравнению с другими временами года.Солнце разжигает аппетит — не у женщинИсследователи продолжили изучать интересный феномен. Они попросили мужчин и женщин, которые принимали участие в исследовании, проанализировать свой рацион после долгого нахождения на солнце в ясные дни — причем, в легкой и открытой одежде.Ученые предположили, что есть связь между тем, как много солнца получает человек в летний день и его аппетитом, пишет издание The Times of Israel.Оказалось, что солнечный свет вызывает выброс в кровь гормона грелина — его еще называют гормоном голода, он повышает аппетит. Только вот гормон «бурлил» в крови именно у мужчин, но не у женщин.Эксперимент повторили на мышах. Оказалось, что у самцов после воздействия УФ-лучей было больше гормона грелина в крови, чем у самок, и в итоге они съедали больше пищи.По словам исследователей, синтез грелина у женщин подавляет гормон эстроген, именно поэтому аппетит после пребывания на солнце у мужчин разыгрывается сильнее.Авторы исследования говорят, что грелин обладает и положительными свойствами — например, противовоспалительным действием. Умеренное воздействие ультрафиолета снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, и в этом как раз определенную роль может сыграть грелин.