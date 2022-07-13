Диетолог рассказала, как бороться с зависимостью от фастфуда

Чтобы отучить себя от постоянного употребления фастфуда, необходимо найти ему правильные альтернативы.«Чтобы избавиться от привыкания, нужно просто найти альтернативы фастфуду и правильно себя начать ими кормить и баловать. Например, чтобы уйти от картофеля фри, нужно начать запекать его дома в духовке или покупать запеченный картофель. Не жареный, а именно запеченный, то есть без погружения во фритюр. Надо не просто убрать фастфуд из своей жизни, а найти здоровые альтернативы, добавлять обязательно к приему пищи травы, салаты, фрукты, овощные гарниры», — объяснила Нурия Дианова.По словам врача, картофель фри является самым вредным видом фастфуда, однако более полезная альтернатива такому гарниру не уступает по вкусу. «В картофеле фри содержится большое количество масла, это один из самых калорийных продуктов. Фри — тонко порезанный картофель, по всей площади облепленный корочкой, которая содержит акриламид — вредный компонент для наших почек. Хотя запеченный картофель гораздо слаще, тем более это большой кусок, у него есть площадь внутри, которая не будет обработана. Надо просто увидеть эту возможность и попробовать», — рассказала диетолог.Нурия Дианова напомнила, что фастфуд не только вызывает привыкание, но и приводит к серьезным проблемам со здоровьем.«У тех, кто страдает заболеваниями кожи, например, акне, после употребления фастфуда сильно ухудшается состояние, идет влияние через избыток сахара и жира. К другим наиболее частым последствиям употребления продуктов быстрого приготовления относится набор веса, панкреатит, холецистит. Также обостряются или впервые дают о себе знать заболевания желудка, желчнокаменная болезнь», — подытожила врач.День картофеля фри отмечается 13 июля. Обжаренные в масле ломтики картофеля стали употребляться в пищу еще в 1700-х годах. Бельгийцы утверждают, что изобретение этого блюда принадлежит им. Согласно преданиям, жители долины Маас любили употреблять в пищу рыбу, а зимой, когда водоемы замерзали, нарезали картофель, как рыбное филе, и вводили его в свой рацион.