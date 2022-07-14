Врач Матвеев перечислил фрукты и ягоды, которые могут навредить здоровью

Летняя пора всегда сопровождается изобилием фруктов и ягод. Доктор Николай Матвеев советует быть сдержанней в поедании сезонных лакомств.Матвеев объяснил, что полезность фруктов может быть поставлена под сомнение из-за чрезмерного употребления. Фрукты и ягоды содержат в себе избыточное количество углеводов и сахара.По словам врача, именно это обстоятельство накладывает ограничение на суточное употребление летних лакомств. Избыток углеводов и сахаров в организме приводит к увеличению веса, отметил Матвеев."В этом плане наиболее вредными среди фруктов можно считать хурму и персики, а среди ягод — виноград и черешню", — поделился эксперт.В ходе беседы Матвеев также разрушил "байку" о пользе фруктозы. Он отметил, в организме она все равно превратится в глюкозу. Избыток последней, к слову, нарушает работу печени. Матвеев посоветовал по этой причине следить за потреблением яблок, груш, дыни, земляники и винограда.В завершение он отметил, что все должно быть в меру. В таком случае проблем после поедания фруктов не будет.