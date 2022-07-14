Кофе поможет временно похудеть

Диетолог Екатерина Кривцова заявила, что на некоторое время с помощью кофе можно убрать лишний вес. Правда, ожидать каких-то рекордных достижений в похудении не приходится, но эффект будет заметен.В интервью порталу Ura.ru диетолог Кривцова отметила, что кофе обладает способностью на некоторое время способствовать похудению. Это объясняется тем, что входящий в состав напитка кофеин повышает активность дофаминовых рецепторов и увеличивает выработку гормона адреналина. А этот гормон, как хорошо известно многим, обладает возбуждающим воздействием, он тонизирует организм. Тем самым оказывается влияние через дофаминовые рецепторы на жировую клетчатку. И человек может рассчитывать убрать некоторое количество лишних килограммов, правда, на очень непродолжительный срок.Впрочем, у кофе есть и определённые минусы, так как вместе с ненужными компонентами он вымывает из организма нужные. К примеру, захватывает с собой калий, а это крайне полезный для нашего тела элемент. Для его компенсации самым страстным любителям кофе необходимо употреблять изюм или курагу. Впрочем, исследования уже не раз показывали пользу кофе для самых разных аспектов нашего здоровья. К примеру, этот напиток эффективно помогает при заболеваниях центральной нервной системы.С помощью кофе можно добиться опять-таки временного эффекта при головных болях, укрепить работу мозга и повысить интеллектуальные способности, а также физические силы. Хорошо известно, что кофе прогоняет сонливое состояние, на короткий промежуток времени помогает укрепить память и внимательность. Естественно, что даже кофе нужно употреблять строго в меру, особенно это касается сердечников.