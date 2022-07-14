Дефицит витамина D связан с увеличенным риском развития деменции

Научная работа, появившаяся в издании BMC Neurology, указывает на связь между недостатком витамина D и повышенным риском развития деменции.Деменция, под которой в новом исследовании понимается, в частности, болезнь Альцгеймера, развивается заметно чаще у тех людей, которые страдают от дефицита витамина D. Ученые установили, что риск развития болезни Альцгеймера при остром дефиците витамина D увеличивается более чем на 50 процентов, что очень значительно.Новое исследование не стало откровением — о том, что недостаток витамина D в организме провоцирует деменцию, ученые догадывались уже давно. Например, существуют научные работы, доказывающие, что если повысить уровень витамина D с низкого до нормального, то мозг, особенно мозг пожилого человека, получает выраженную защиту от ухудшения когнитивных навыков.Как отметила кандидат наук Элина Гиппонен, глава научного центра Australian Centre for Precision Health при Университете Южной Австралии, витамин D является предшественником гормонального соединения, важного для здоровья мозга. Новое исследование позволило доказать, что сниженный уровень витамина D серьезно повышает риск развития деменции.