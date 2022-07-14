Назван идеальный летний овощ для снижения холестерина
В своем интервью Антипова назвала баклажан идеальным летним овощем для борьбы для улучшения работы организма, укрепления иммунитета и поддержания стройной фигуры. По словам специалистки, кожура баклажанов насыщена веществами- антоцианами, включая насунин, действующий как мощный антиоксидант, улучшающий защиту организма от процессов, ведущих к развитию рака.
«Защищает организм от окислительного стресса, повреждения клеток и ослабления защитных механизмов», - сказала об этом Антипова.
Также противоопухолевыми (а также противовирусными и противомикробными) свойствами обладает другой компонент летнего овоща – хлорогеновая кислота.
Эксперт добавила, что среди остальных полезных веществ баклажана можно выделить минералы, благотворно влияющие на состояние сосудистой системы и сердца (в частности, это калий, кальций, магний). Учитывая, что они содержатся в овоще вместе с клетчаткой, баклажан можно смело считать идеальным продуктом для снижения высокого холестерина.
«Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом и с повышенным уровнем холестерина баклажаны являются рекомендованным продуктом в лечебном рационе», - подчеркнула Антипова.
Медик посоветовала готовить баклажаны, избегая их обжарки в масле. Помимо этого эксперт предупредила, что некоторым людям овощ противопоказан. Кто входит в эту группу риска:
Люди с проблемными почками.
Люди с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка, желчнокаменная болезнь).
Аллергики.
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