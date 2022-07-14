Овощи, которые полезнее в приготовленном виде

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Не всегда в сыром виде – некоторые овощи намного полезнее приготовленными: их питательные вещества полностью развиваются только при нагревании.По данным научного журнала The Conversation, некоторые овощи становятся гораздо полезнее для здоровья после приготовлении, хотя при этом практически всегда теряется немного витамина С.Спаржа. Особенно большое количество важных питательных веществ заключено в клеточных стенках спаржи, которые можно взломать с помощью нагрева. Таким образом только при приготовлении из клеток спаржи высвобождаются витамины A, B9, C и E, которые после этого лучше усваиваться и используются организмом.Грибы. Грибы содержат большое количество антиоксиданта эрготионеина: он тоже выделяется только во время приготовления. Антиоксиданты помогают расщеплять свободные радикалы – нежелательные химические вещества, которые повреждают клетки и способствуют развитию многочисленных заболеваний и преждевременному старению.Шпинат. Он богат питательными веществами, включая железо, магний, кальций, цинк, причем организм гораздо легче усваивает их в приготовленном виде. В сыром шпинате много щавелевой кислоты, которая блокирует всасывание железа и кальция.Помидоры. Еще один овощ, который полезнее в приготовленном виде – нагревание увеличивает содержание ликопина, содержащегося в томатах, на целых 50 процентов. Ликопин является мощным антиоксидантом, который предотвращает сердечные заболевания, улучшает защиту от рака.Морковь. Приготовленная морковь содержит больше бета-каротина, чем сырая. Бета-каротин превращается в организме в витамин А, который поддерживает рост костей, зрение и иммунную систему. Что важно: морковь всегда следует готовить с кожурой и целиком, так как это предотвращает попадание важных питательных веществ в воду. В свою очередь, жарка имеет противоположный эффект и резко снижает содержание бета-каротина.Перец. Болгарский перец тоже намного полезнее в приготовленном виде, он содержит большое количество укрепляющих иммунную систему антиоксидантов: бета-каротина, бета-криптоксантина, лютеина. Лучший способ приготовления перца – запекание: меньше теряется витамина С.Капуста. Приготовленные на пару брокколи, цветная, брюссельская капуста становятся очень насыщены глюкозинолатами – серосодержащими фитохимическими веществами, которые организм может преобразовывать в ряд противораковых соединений.Зеленая фасоль. Чтобы сохранить ценные антиоксиданты, этот овощ нужно не варить, а запекать или нагревать в микроволновой печи.