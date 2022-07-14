Невролог Мосин: некоторые привычки ведут к снижению интеллекта

Врач рассказал о привычках, которые не только подрывают людям здоровье, но и способствуют ухудшению мыслительных способностей.В интервью врача-невролога Евгения Мосина прозвучало предостережение о том, что некоторые привычки ведут к снижению интеллекта – одной из них медик назвал социальную отчужденность. Общение людей часто происходит виртуально, через соцсети и мессенджеры, но крайне важным является навык общения в реальной жизни. Многие люди по разным причинам такого общения избегают, ведут замкнутый образ жизни, могут подолгу не выходить из дома.«Нежелание общаться в реальной жизни негативно влияет на работу мозга», - заметил врач.По словам Мосина, при социальном взаимодействии осуществляется вербальное общение наряду с невербальным, что содействует формированию новых нейронных связей, делающих мозг активным, не стареющим, долго сохраняющим хороший интеллектуальный потенциал.«Не менее вредна для интеллекта и привычка работать даже тогда, когда вы нездоровы», - добавил врач.Невролог Мосин пояснил, что недомогание, плохое самочувствие – это сигнал тела о том, что оно нуждается в отдыхе, ослаблении нагрузок. Мозг в такое время концентрируется на том, чтобы максимально помочь организму справиться с возникшим ухудшением, преодолеть болезнь. Работа, требующая внимания, лишь ослабит его возможности. Врач посоветовал в такие периоды полностью отключаться от дел, требующих умственного напряжения, концентрации.Помимо того, к снижению интеллекта ведет привычка регулярно мониторить соцсети н новостные ресурсы. Возникающий переизбыток информации способствует тому, что мозг включает защитную реакцию и снижает способность усваивать получаемые сведения.