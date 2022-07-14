Дефицит этого витамина — у каждого второго, а его избыток разрушает почки
По словам специалистов, к приему любых витаминов стоит относиться не менее серьезно, чем к приему лекарств. У них тоже могут быть побочные эффекты и последствия от передозировки. И витамин ?D — не исключение.
- Передозировка витамином D не может возникнуть при длительном пребывании на солнце или употреблении большого количества богатых им продуктов. Она развивается на фоне приема добавок, содержащих витамин D в больших количествах, и связана с накоплением его в организме, — объяснила Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.
По словам эксперта, передозировка этим витамином у взрослых может привести к:
накоплению кальция в крови (гиперкальциемии),
потере аппетита,
тошноте и рвоте,
частому мочеиспусканию,
проблемам в работе почек.
Именно поэтому специалисты призывают не налегать на добавки — необходимую дозу нужно определять индивидуально и лучше, если это сделает врач после изучения результатов анализов.
У детей последствия могут быть еще более серьезными — от отложения кальция во внутренних органах до токсического гепатита и недостаточной работе почек. Специалисты напомнили, что при приеме препаратов витамина D необходимо периодически контролировать уровень 25-OH витамина D суммарного и уровень общего кальция в крови.
За что отвечает витамин D
за усвоение фосфора и кальция,
регулирует прочность костей,
обеспечивает нормальную работу иммунной системы и обмена веществ,
снижает риск развития диабета и рака.
В России для профилактики дефицита витамина D людям в возрасте от 18 до 50 лет врачи рекомендуют получать не менее 600-800 МЕ витамина в сутки, старше 50-ти — около 800-1000 МЕ.
Как проявляется дефицит витамина D, читайте ЗДЕСЬ.
Вместо пользы — больничная койка
Прием популярной пищевой добавки с витамином D довел британца до больницы. После визита к частному диетологу мужчина начал каждый день принимать разные безрецептурные добавки, в том числе 50 000 международных единиц (МЕ) витамина D трижды в день — в сотни раз выше рекомендуемой суточной дозы.
Реакция организма не заставила себя долго ждать — уже скоро мужчина начал страдать от тошноты, болей в животе, диареи и повторяющихся приступов рвоты, а также судорог в ногах и звона в ушах. После появления симптомов он прекратил прием добавки, но его состояние не улучшилось. Спустя два месяца, когда британца уже положили в больницу, он похудел более чем на 12 килограмм и начал страдать от проблем с почками. Тесты показали, что у него гипервитаминоз D.
Об этом случае сообщает CNN со ссылкой на журнал BMJ Case Reports. Как пишет издание, в отличие от водорастворимых витаминов, которые организм может легко вывести, витамин D и его «родственники» — витамины А, Е и К хранятся в печени и жировых клетках до востребования. Из-за чего потребление намного больше рекомендуемой суточной дозы может приводить к токсичности.
Где взять витамин D
Организм вырабатывает достаточное количество витамина D под воздействием солнечных лучей. По словам экспертов CNN, фактически пребывание в купальнике летом на пляже в течение 10-15 минут обеспечивает выработку от 10 000 до 20 000 МЕ витамина D3 у взрослых со светлой кожей. При этом надо учитывать, что находиться долго под палящим солнцем не рекомендуется из-за риска рака кожи, а солнцезащитные средства могут снижать способность организма перерабатывать этот витамин.
Также витамин D можно получить с пищей. Кроме обогащенных продуктов, он содержится в
яйцах,
сыре,
грибах шиитаке,
лососе, тунце, радужной форели,
говяжьей печени,
жире печени трески.
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