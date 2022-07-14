Дефицит этого витамина — у каждого второго, а его избыток разрушает почки

С дефицитом витамина D сталкивается более половины россиян. Но как говорят врачи, это не повод бесконтрольно пить добавки с «солнечным» витамином. Передозировка может серьезно ударить по почкам и печени.По словам специалистов, к приему любых витаминов стоит относиться не менее серьезно, чем к приему лекарств. У них тоже могут быть побочные эффекты и последствия от передозировки. И витамин ?D — не исключение.- Передозировка витамином D не может возникнуть при длительном пребывании на солнце или употреблении большого количества богатых им продуктов. Она развивается на фоне приема добавок, содержащих витамин D в больших количествах, и связана с накоплением его в организме, — объяснила Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.По словам эксперта, передозировка этим витамином у взрослых может привести к:накоплению кальция в крови (гиперкальциемии),потере аппетита,тошноте и рвоте,частому мочеиспусканию,проблемам в работе почек.Именно поэтому специалисты призывают не налегать на добавки — необходимую дозу нужно определять индивидуально и лучше, если это сделает врач после изучения результатов анализов.У детей последствия могут быть еще более серьезными — от отложения кальция во внутренних органах до токсического гепатита и недостаточной работе почек. Специалисты напомнили, что при приеме препаратов витамина D необходимо периодически контролировать уровень 25-OH витамина D суммарного и уровень общего кальция в крови.За что отвечает витамин Dза усвоение фосфора и кальция,регулирует прочность костей,обеспечивает нормальную работу иммунной системы и обмена веществ,снижает риск развития диабета и рака.В России для профилактики дефицита витамина D людям в возрасте от 18 до 50 лет врачи рекомендуют получать не менее 600-800 МЕ витамина в сутки, старше 50-ти — около 800-1000 МЕ.Как проявляется дефицит витамина D, читайте ЗДЕСЬ.Вместо пользы — больничная койкаПрием популярной пищевой добавки с витамином D довел британца до больницы. После визита к частному диетологу мужчина начал каждый день принимать разные безрецептурные добавки, в том числе 50 000 международных единиц (МЕ) витамина D трижды в день — в сотни раз выше рекомендуемой суточной дозы.Реакция организма не заставила себя долго ждать — уже скоро мужчина начал страдать от тошноты, болей в животе, диареи и повторяющихся приступов рвоты, а также судорог в ногах и звона в ушах. После появления симптомов он прекратил прием добавки, но его состояние не улучшилось. Спустя два месяца, когда британца уже положили в больницу, он похудел более чем на 12 килограмм и начал страдать от проблем с почками. Тесты показали, что у него гипервитаминоз D.Об этом случае сообщает CNN со ссылкой на журнал BMJ Case Reports. Как пишет издание, в отличие от водорастворимых витаминов, которые организм может легко вывести, витамин D и его «родственники» — витамины А, Е и К хранятся в печени и жировых клетках до востребования. Из-за чего потребление намного больше рекомендуемой суточной дозы может приводить к токсичности.Где взять витамин DОрганизм вырабатывает достаточное количество витамина D под воздействием солнечных лучей. По словам экспертов CNN, фактически пребывание в купальнике летом на пляже в течение 10-15 минут обеспечивает выработку от 10 000 до 20 000 МЕ витамина D3 у взрослых со светлой кожей. При этом надо учитывать, что находиться долго под палящим солнцем не рекомендуется из-за риска рака кожи, а солнцезащитные средства могут снижать способность организма перерабатывать этот витамин.Также витамин D можно получить с пищей. Кроме обогащенных продуктов, он содержится вяйцах,сыре,грибах шиитаке,лососе, тунце, радужной форели,говяжьей печени,жире печени трески.