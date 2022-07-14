Ради лечения слепоты созданы новые клетки человека

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Учёные из Университета Луизианы разработали экспериментальную клеточную линию человека из клеток пигментного эпителия сетчатки. Они необходимы для изучения дегенеративных заболеваний этой части глаза.Клетки пигментного эпителия сетчатки являются частью гемато-сетчаточного барьера, они защищают целостность фоторецепторов, важных для зрения. Однако эти клетки подвергаются постоянному риску окислительного стресса из-за того, что находятся в богатой кислородом среде и сталкиваются с высоким потоком полиненасыщенных жирных кислот и повышенной метаболической активностью. Нарушение защиты данных клеток приводит к дегенеративным заболеваниям сетчатки, включая и очень распространённую возрастную макулодистрофию.Новые клетки позволили изучить события, имеющие отношения к биологии, которая участвует в нормальном процессе восстановления клеточных структур, повреждённых окислительным стрессом. Созданная новая клеточная линия облегчает поиск механизмов программирования генов старения и раскрывает взаимосвязь между этими механизмами в нормальном цикле клетки для нейропротекции и при её выживании. Возрастная макулодистрофия является наиболее распространённой причиной слепоты в развитых странах, особенно у лиц старше 60 лет. На её долю приходится 8,7% всех случаев потери зрения в мире. И тем ценны разработки в области создания новой клеточной линии.