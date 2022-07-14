Ради лечения слепоты созданы новые клетки человека
Клетки пигментного эпителия сетчатки являются частью гемато-сетчаточного барьера, они защищают целостность фоторецепторов, важных для зрения. Однако эти клетки подвергаются постоянному риску окислительного стресса из-за того, что находятся в богатой кислородом среде и сталкиваются с высоким потоком полиненасыщенных жирных кислот и повышенной метаболической активностью. Нарушение защиты данных клеток приводит к дегенеративным заболеваниям сетчатки, включая и очень распространённую возрастную макулодистрофию.
Новые клетки позволили изучить события, имеющие отношения к биологии, которая участвует в нормальном процессе восстановления клеточных структур, повреждённых окислительным стрессом. Созданная новая клеточная линия облегчает поиск механизмов программирования генов старения и раскрывает взаимосвязь между этими механизмами в нормальном цикле клетки для нейропротекции и при её выживании. Возрастная макулодистрофия является наиболее распространённой причиной слепоты в развитых странах, особенно у лиц старше 60 лет. На её долю приходится 8,7% всех случаев потери зрения в мире. И тем ценны разработки в области создания новой клеточной линии.
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