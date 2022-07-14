Терапевт Терентьева рассказала, чем полезна для здоровья регулярная сдача крови

Считается, что регулярно сдавать кровь, как это делают доноры, полезно для здоровья. Как говорят врачи, это не миф. Хоть и признают: бесспорных доказательств пользы все же нет.Идея донорства крови — безвозмездно помогать людям, попавшим в беду. Уже одно это дает силы и чувство причастности к спасению жизни других, окрашивает жизнь новыми смыслами. Из очевидных плюсов — также возможность следить за своим здоровьем, систематически проходя необходимые для доноров обследования.Однако многие уверены: регулярные «кровопускания» и сами по себе полезны. По словам врача-терапевта сети клинико-диагностических лабораторий «Инвитро» Екатерины Терентьевой, бесспорных доказательств пользы донорства для организма нет. Однако эксперт не стала отрицать, что регулярная сдача крови помогает улучшить самочувствие.Врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы компании «Инвитро»Терапевт перечислила 7 основных плюсов для здоровья, которые может дать донорство крови:Усиливает работу кроветворных органов, что стимулирует функциональную активность всех систем организма;Укрепляет иммунитет, органы и ткани обогащаются кислородом;Способствует более интенсивному выводу из организма вредных веществ;Уменьшает артериальное давление;Замедляет образование активных форм кислорода, негативно воздействующих на организм. По мнению исследователей, к этому приводит повышение при донорстве уровня антиоксидантного фермента — супероксиддисмутазы.Снижает уровень железа, а вместе с ним риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но в то же время это может спровоцировать дефицит железа, а значит, возникновение анемий и других состояний, связанных с нехваткой этого элемента.Снижает уровень белков острой фазы воспаления, которые ответственны за появление воспалительных реакций.Как часто можно сдавать кровьПо словам Екатерины Терентьевой, ограничений на количество стандартных исследований крови во время плановых профосмотров, чек-апов по собственному желанию или лечения в стационаре нет.