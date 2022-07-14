Сколько можно спать днем

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Дневной сон помогает восстановить заряд бодрости, он как бы вставляет в человека новую батарейку. Но очень важно спать правильно и не увлекаться этим процессом.Дневной сон поможет вам чувствовать себя отдохнувшим и полным сил. Он имеет и другие преимущества для здоровья. Одно исследование показало, что дневной сон может улучшить память при изучении новой информации. Полуденный сон также позволяет почувствовать себя более бодрым и немного эмоционально перезагруженным, он снижает стресс, чтобы вы были менее импульсивными и лучше справлялись с разочарованием. Но у сна могут быть и свои недостатки. Дневной сон для взрослых должен длиться не более часа и, вероятно, лучше всего ограничиться 15-20 минутами. Все, что выходит за рамки этого, особенно с учетом времени суток, может иметь нежелательные последствия.Независимо от того, насколько вы устали, ваш сон не должен длиться более часа. Иначе вы рискуете нарушить график сна на ночь вперед. Дневной сон для взрослых должен быть относительно коротким, что поможет сохранять энергию, не нарушая циркадные ритмы. Короткий сон важен, убедитесь, что вы ложитесь спать достаточно рано в течение дня. Возможно, лучше всего вздремнуть в начале дня, например, до 14 или 15 часов. Любое более позднее время может нарушить график сна.Дело не в том, что долгий сон вреден, но он сопряжен с риском. Самый большой — инерция сна. Дрема в течение часа или дольше увеличивает риск впасть в стадию глубокого сна. Из этих стадий труднее просыпаться, и последствием пробуждения из более глубоких циклов сна является спутанность сознания. Когда это произойдет, вы проснетесь с ощущением слабости - это инерция сна. Такой отдых не даст свежести. Кстати, дневной сон не предназначен для того, чтобы компенсировать потерянный сон ночью. Хотя он может помочь ненадолго переориентироваться, это не является долгосрочным решением.