Дерматовенеролог Лопаткина объяснила, почему ни в коем случае нельзя спать в сережках
Носим украшения, не снимая — особенно, если дело касается драгметаллов. Так уж повелось в России, что многие, раз надев серьги, снимают их разве что по поводу покупки новых, а то и ходят в них десятилетиями. И это неправильно. Как и любую деталь туалета, украшения надо снимать и «стирать», дабы избежать проблем с кожей. Если с кольцами мы худо-бедно приучились не мыть посуду и руки, то именно с серьгами дела обстоят куда плачевнее.
Заведующая отделением дерматологии и косметологии клиники Н.И.Пирогова, врач-косметолог
- Серьги нужно обрабатывать раз в неделю, нельзя носить их, не снимая, — объяснила «Доктору Питеру» заведующая отделением косметологии Клиники Пирогова, врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Лопаткина. — Для обработки я бы порекомендовала промывать их мыльном растворе и на полчаса замачивать в растворе хлоргексидина или мирамистина.
Дело в том, что в замочках серег скапливаются бактерии, а в дырочках на ушах, даже давно сформированных, все равно есть содержимое: микроорганизмы, сальные железы выделяют пот, и так далее.
- Кстати, я бы посоветовала периодически протирать спиртовыми салфетками и сами отверстия в ушах, — порекомендовала Марина Лопаткина. — И золото, и серебро все равно нужно промывать: да, эти металлы обладают антибактериальными свойствами, но на их поверхности тоже формируется определенная флора. Как врач-дерматолог я не рекомендовала бы круглосуточно находиться в украшениях.
Эксперт призналась, что, когда приходит домой, сразу снимает кольца, серьги, цепочки. Спать в них, кстати, вообще небезопасно. Из-за конструкции замка серьги может травмироваться поверхность за ухом, а если замок зацепится за постельное белье, то есть вероятность порвать или растянуть мочку уха.
С цепочками тоже не все так просто. Конечно, «задушить» она не может, скорее порвутся звенья. Но есть шанс, что она зацепится за белье и нанесет травму или, если она слишком короткая, станет сдавливать артерии, кровь будет хуже поступать к головному мозгу. Или нарушится отток из-за пережатых вен. Примерно так же действуют кольца на пальцах: из-за давления ухудшается кровообращение.
- В своей практике я часто сталкивалась с аллергическими реакциями на различные металлы, и это были как золото, платина и серебро, так и обычные металлы, — рассказала дерматовенеролог Лопаткина. — Поэтому никто не застрахован от непереносимости того или иного материала, и действительно, если при контакте с металлом образуется гиперемия, шелушащийся очажок, кожа окрашивается в странные цвета — все это говорит о том, что идет некая реакция. Нужно обратиться к доктору-дерматологу и выяснить причину.
Но не только серьги, кольца и цепочки необходимо периодически чистить и дезинфицировать. Это касается и ремешков на часах.
- Если это металлический, медный или серебряный ремешок, то его точно также надо чистить примерно раз в неделю, — рекомендует врач. — Серебро чистим специальными растворами, золото — промываем с мылом. Что касается кожаных ремешков, желательно периодически их менять, а в остальное время протирать спиртовой салфеткой или обрабатывать кожным антисептиком.
- Помните, что абсолютно везде при контакте с кожей формируется флора, — говорит Марина Лопаткина.
Заболевание, который могут вызвать украшения, называется контактный аллергический дерматит. Он проявляется гиперемией (покраснением кожных покровов), шелушением, возникновением мелких пузырьков, чешуек.
- Все то же самое относится и к пирсингу: нужно обрабатывать, снимать и так далее, — советует дерматовенеролог. — С пирсингом вообще нужно быть особенно осторожными. Как часто нужно обрабатывать? Хотя бы раз в неделю, если не получается — то хотя бы раз в месяц. Ну а в идеале, конечно, каждый день.
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