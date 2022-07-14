Дерматовенеролог Лопаткина объяснила, почему ни в коем случае нельзя спать в сережках

Украшения из золота и серебра, которые считаются гипоаллергенными необходимо обязательно промывать мыльным раствором, а уши протирать спиртовыми салфетками.Носим украшения, не снимая — особенно, если дело касается драгметаллов. Так уж повелось в России, что многие, раз надев серьги, снимают их разве что по поводу покупки новых, а то и ходят в них десятилетиями. И это неправильно. Как и любую деталь туалета, украшения надо снимать и «стирать», дабы избежать проблем с кожей. Если с кольцами мы худо-бедно приучились не мыть посуду и руки, то именно с серьгами дела обстоят куда плачевнее.Заведующая отделением дерматологии и косметологии клиники Н.И.Пирогова, врач-косметолог- Серьги нужно обрабатывать раз в неделю, нельзя носить их, не снимая, — объяснила «Доктору Питеру» заведующая отделением косметологии Клиники Пирогова, врач-дерматовенеролог, косметолог Марина Лопаткина. — Для обработки я бы порекомендовала промывать их мыльном растворе и на полчаса замачивать в растворе хлоргексидина или мирамистина.Дело в том, что в замочках серег скапливаются бактерии, а в дырочках на ушах, даже давно сформированных, все равно есть содержимое: микроорганизмы, сальные железы выделяют пот, и так далее.- Кстати, я бы посоветовала периодически протирать спиртовыми салфетками и сами отверстия в ушах, — порекомендовала Марина Лопаткина. — И золото, и серебро все равно нужно промывать: да, эти металлы обладают антибактериальными свойствами, но на их поверхности тоже формируется определенная флора. Как врач-дерматолог я не рекомендовала бы круглосуточно находиться в украшениях.Эксперт призналась, что, когда приходит домой, сразу снимает кольца, серьги, цепочки. Спать в них, кстати, вообще небезопасно. Из-за конструкции замка серьги может травмироваться поверхность за ухом, а если замок зацепится за постельное белье, то есть вероятность порвать или растянуть мочку уха.С цепочками тоже не все так просто. Конечно, «задушить» она не может, скорее порвутся звенья. Но есть шанс, что она зацепится за белье и нанесет травму или, если она слишком короткая, станет сдавливать артерии, кровь будет хуже поступать к головному мозгу. Или нарушится отток из-за пережатых вен. Примерно так же действуют кольца на пальцах: из-за давления ухудшается кровообращение.- В своей практике я часто сталкивалась с аллергическими реакциями на различные металлы, и это были как золото, платина и серебро, так и обычные металлы, — рассказала дерматовенеролог Лопаткина. — Поэтому никто не застрахован от непереносимости того или иного материала, и действительно, если при контакте с металлом образуется гиперемия, шелушащийся очажок, кожа окрашивается в странные цвета — все это говорит о том, что идет некая реакция. Нужно обратиться к доктору-дерматологу и выяснить причину.Но не только серьги, кольца и цепочки необходимо периодически чистить и дезинфицировать. Это касается и ремешков на часах.- Если это металлический, медный или серебряный ремешок, то его точно также надо чистить примерно раз в неделю, — рекомендует врач. — Серебро чистим специальными растворами, золото — промываем с мылом. Что касается кожаных ремешков, желательно периодически их менять, а в остальное время протирать спиртовой салфеткой или обрабатывать кожным антисептиком.- Помните, что абсолютно везде при контакте с кожей формируется флора, — говорит Марина Лопаткина.Заболевание, который могут вызвать украшения, называется контактный аллергический дерматит. Он проявляется гиперемией (покраснением кожных покровов), шелушением, возникновением мелких пузырьков, чешуек.- Все то же самое относится и к пирсингу: нужно обрабатывать, снимать и так далее, — советует дерматовенеролог. — С пирсингом вообще нужно быть особенно осторожными. Как часто нужно обрабатывать? Хотя бы раз в неделю, если не получается — то хотя бы раз в месяц. Ну а в идеале, конечно, каждый день.