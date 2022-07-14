Врач назвала смертельно опасные болезни от повышенного холестерина
— У людей с заболеваниями, которые повреждают сосудистую стенку организма, повышается риск возникновения атеросклероза (сосуды теряют эластичность, не способны подстраиваться под внешние изменения среды). Как следствие, возникает риск развития инсульта и инфаркта, — пояснила врач.
Ярцева также подчеркнула, что здоровый человек, у которого нет хронических заболеваний и ему диагностировали повышение холестерина, может не бояться критических изменений здоровья.
— Риска возникновения других заболеваний у него нет, — отметила специалист.
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