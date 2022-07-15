Магний: Невидимый дефицит, который может сердцу, мышцам и почкам

Магний – это минерал, который используется каждым органом вашего тела. Особенно он необходим сердцу, мышцам и почкамМагний – это минерал, который используется каждым органом вашего тела. Особенно он необходим сердцу, мышцам и почкам. Если вы страдаете от необъяснимой усталости или слабости, нарушений сердечного ритма или, даже, мышечных спазмов и подергивания глаз, причиной этого может быть низкий уровень магния. Если бы вы недавно сделали анализ крови, можно было бы предположить, что он покажет дефицит магния. Но в крови распределяется всего лишь 1% магния, поэтому простой образец магния из анализа на содержание магния в сыворотке крови не очень поможет.Магний: невидимый дефицит, который может навредить здоровьюБольшая часть магния находится в костях и органах, где он используется для осуществления многих биологических функций. Тем не менее, вполне возможно испытывать его недостаток и не знать об этом, поэтому дефицит магния называют «невидимым дефицитом».По некоторым оценкам, до 80% американцев не получают достаточного количества магния и могут испытывать его дефицит. Другое исследование показывает, что только около 25% взрослого населения США получают рекомендуемое суточное количество: 310-320 миллиграмм (мг) для женщин и 400-420 для мужчинЕще большее беспокойство вызывает то, что употребление даже этого количества «хватает просто, чтобы устранить явный его дефицит», как считает доктор Кэролин Дин, врач традиционной медицины и натуропатии.Дефицит магния может вызвать 22 заболеванияМногие считают магний, прежде всего, минералом, необходимым для здоровья сердца и костей, но это заблуждение. Сейчас исследователи обнаружили 3 751 магний-связывающих участков на белках человека, что свидетельствует о том, что роль магния для здоровья и болезней человека, возможно, серьезно недооценивается.Магний также содержится в более чем 300 различных ферментах в организме и играет важную роль в процессах детоксикации вашего тела,а это очень важно для предотвращения вреда от химических веществ из окружающей среды, тяжелых металлов и других токсинов. Кроме того, магний необходим, чтобы:Активировать мышцы и нервыСоздавать энергию в организме путем активации аденозинтрифосфата (АТФ)Помогать усваивать белки, углеводы и жирыВыступать в качестве строительных блоков для синтеза РНК и ДНКСлужить прекурсором таких нейротрансмиттеров, как серотонинБолее 15 лет доктор Дин изучала магний и много о нем писала. Последнее издание ее книги TheMagnesiumMiracle («Чудо магния») вышло в 2014 году – в ней вы можете узнать о 22 сферах здоровья, которые затрагивает дефицит магния, причем все это научно доказано.К ранним признакам дефицита магния относятся потеря аппетита, головная боль, тошнота, усталость и слабость.Роль магния в развитии диабета, рака и других заболеванийКогда люди думают о том, как предупредить хроническое заболевание, большинство не принимают во внимание магний, хотя он играет существенную роль. Так был проведен ряд значительных исследований роли магния в поддержании эффективной работы метаболизма, в частности, с точки зрения чувствительности к инсулину, регулирования уровня глюкозы, а также защиты от диабета 2 типа.Повышенное потребление магния снижает риск нарушения метаболизма глюкозы и инсулина и замедляет прогрессирование преддиабета в диабет у людей среднего возраста. Исследователи заявили, что «потребление магния может быть особенно полезным для компенсации риска развития диабета, если этот риск у вас повышен».Многочисленные исследования также показали, что повышенное потребление магния связано с более высокой минеральной плотностью костной ткани у мужчин и женщин, а исследователи из Норвегии даже обнаружили связь между содержанием магния в питьевой воде и более низким риском переломов бедра.Магний может даже помочь снизить риск развития рака, и исследование, опубликованное в AmericanJournalofClinicalNutrition («Американский вестник клинического питания») показало, что рацион с повышенным содержанием магния связан с более низким риском развития колоректальных опухолей.Результаты мета-анализа показали, что каждые 100 мг увеличенного потребления магния на 13% уменьшают риск развития колоректальных опухолей, и на 12% снижают риск развития колоректального рака. Исследователи отмечают, что противораковый эффект магния может быть связан с его способностью снижать резистентность к инсулину, что может положительно повлиять на развитие опухолей.Удивительные факторы, влияющие на уровень магнияМорские водоросли и зеленые листовые овощи, такие как шпинат и мангольд, могут стать отличными источниками магния, как и некоторые бобы, орехи и семена, например, семена тыквы, подсолнечника и кунжута. В авокадо также содержится магний. Свежеприготовленный овощной сок – отличный способ обеспечить достаточное их количество в своем рационе.Тем не менее, в большинстве продуктов, выращиваемых сегодня, недостаточно магния и других минералов, поэтому получение его в достаточном количестве – это не просто вопрос употребления богатых магнием продуктов (хотя это тоже важно). Как авторитетно заявляет доктор Дин:«Из почвы мы получаем магния гораздо больше, чем кальция... Сто лет назад, при обычном рационе питания, мы бы получали, может быть, 500 миллиграммов магния. Сейчас – хоть бы удалось получить 200 миллиграммов».Гербициды, такие как глифосат, также действуют как энтеросорбенты, эффективно блокируя поглощение и использование минералов из множества выращиваемых сегодня продуктов. В результате, довольно трудно найти продукты, по настоящему богатые магнием. Приготовление и обработка дополнительно уменьшает его уровень.В то же время, на поглощение магния вашим организмом могут влиять и некоторые продукты питания. Если вы, например, употребляете слишком много алкоголя, это может помешать поглощению вашим организмом витамина D, который, в свою очередь, помогает поглощать магний. Если вы едите много сахара, это может привести к тому, что организм будет выводить магний через почки, «приводя к чистому убытку», - предостерегает д-р Данин Фруге, заместитель главврача «Центра долголетия» Притыкинаво Флориде.С пониженным уровнем магния также связывают следующие факторы:Чрезмерное потребление кофеина или газированной водыМенопаузаПреклонный возраст (пожилые люди более склонны к дефициту магния, потому что с возрастом его поглощение уменьшается, и, кроме того, пожилые люди более склонны принимать лекарства, которые могут мешать поглощению магния)Некоторые лекарства, в том числе диуретики, некоторые антибиотики (например, гентамицин и тобрамицин), кортикостероиды (преднизолон или дельтазон), антациды и инсулинНездоровая пищеварительная система, которая ослабляет способность вашего организма усваивать магний (болезнь Крона, синдром протекания кишечника и т.д.)Уровень кальция, витамина K2 и витамина D должен соотноситься с уровнем магнияМожет показаться, что риски, связанные с низким уровнем магния, можно устранить просто принимая добавки, но это не совсем так. При приеме магния следует учитывать уровень кальция, витамина D3 и витамина K2, поскольку они действуют синергетически друг другу. Чрезмерное количество кальция, не уравновешенное магнием, может привести к инфаркту и внезапной смерти, например.Если у вас слишком много кальция, но не хватает магния, мышцы будут склонны к спазмам, а это чревато последствиями для сердца, в частности. «Происходит то, что уменьшается функция мышц и нервов, за которую отвечает магний. Если магния недостаточно, будут возникать судороги в мышцах. Кальций заставляет мышцы сокращаться. Если будет соблюден баланс, мышцы будут выполнять свою работу. Они будут расслабляться, сокращаться и осуществлять свою деятельность», - объясняет д-р Дин.Выдерживая баланс кальция и магния, помните о том, что следует учитывать также уровень витаминов К2 и D. Эти четыре питательных вещества находятся в сложном взаимодействии друг с другом. Нарушение баланса между этими питательными веществами является одной из причин того, что добавки кальция начали связывать с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, а также того, что некоторые люди страдают от передозировки витамина D.Частично эти неблагоприятные побочные эффекты объясняются тем, что витамин K2 удерживает кальций в соответствующем месте. Если у вас дефицит K2, то добавки с кальцием могут вызвать больше проблем, чем решить, из-за того, что кальций будет накапливаться не там, где нужно, а именно - в мягких тканях.Точно так же, если вы выбираете оральный прием витамина D, вам необходимо употреблять его с пищей или принимать добавки с витамином K2 и больше магния. Употребление добавок с витамином D в мега-дозах без достаточного количества K2 и магния может привести к появлению симптомов отравления витамином D и дефицита магния, которые включают в себя нефизиологическую кальцификацию, что может повредить сердцу.Как повысить уровень магния: советыОдин из способов эффективно увеличить уровень магния, а также многих другие важных растительных питательных веществ – готовить сок из зелени. Я обычно пью 0,5-1 л свежеприготовленного зеленого овощного сока каждый день, и это один из моих основных источников магния. В органических продуктах может быть больше магния, если они выращивались на богатых питательными веществами почвах, но определить это очень трудно.Если вы выбираете добавки, имейте в виду, что на рынке представлено большое разнообразие добавок с магнием, потому что магний должен быть связан с другим веществом. Такого понятия, как добавка, на 100% состоящая из магния, не существует.Вещество, используемое в любом таком соединении, может влиять на абсорбцию и биодоступность магния, поэтому их польза для здоровья может быть различной, в том числе и с точки зрения целевых состояний здоровья. В следующей таблице приведены некоторые различия между различными формами. Треонати цитрат магния являются одними из самых лучших источников, потому что они проникают через клеточные мембраны, в том числе, митохондрии, что повышает энергетические уровни.Кроме того, они также проникают через гематоэнцефалический барьер, оказывая чудесное действие для лечения и профилактики слабоумия, а также улучшения памяти. Если вы принимаете добавки, можно сделать «тест пищеварения», чтобы узнать, не принимаете ли вы слишком много магния.Доктор Дин объясняет:«Лучший способ определить, сколько вы получаете магния - сделать «тест пищеварения». Если магния слишком много, ваш стул будет рыхлым. Это, кстати, может стать большим облегчением для тех, кто страдает запорами..., [ведь] это одно из многих проявлений дефицита магния».Помимо приема добавок, еще одним способом улучшить свой магниевый статус являются регулярные ванны с английской солью или ножные ванны с ней же. Английская соль – это сульфат магния, который ваше тело может поглотить через кожу. Для местного применения и поглощения можно использовать магниевое масло. Независимо от того, какую добавку вы выбрали, убедитесь, что она не содержит стеарат магния - распространенный, но потенциально опасный компонент.