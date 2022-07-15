Употребление бамии вместо картофеля снижает высокий уровень холестерина

Употребление бамии может помочь снизить высокий уровень холестерина, утверждают специалисты.

Слишком большое количество жирной пищи, недостаточная физическая нагрузка, избыточный вес способствуют накоплению холестерина. Его избыток, в свою очередь, повышает вероятность возникновения проблем с сердцем или инсульта. Поэтому врачи всегда рекомендуют пациентам с этой проблемой переходить на более здоровую диету – употребление свежей растительной пищи, содержащей клетчатку, витамины и минеральные вещества имеет большое значение для снижения уровня холестерина.

Определенные продукты в этом плане могут быть более полезными. В частности, британские специалисты рассказали в интервью изданию Express, что превосходным бором с повышенным холестерином является бамия – фрукт, который из-за своего вида и вкусовых свойств часто причисляется к овощам.

Бамию можно жарить, использовать в качестве гарнира, добавлять в супы. Для снижения высокого уровня холестерина эксперты посоветовали использовать бамию вместо картофеля в повседневных блюдах.

Диетолог Василиса Пономарева заметила в беседе с «МедикФорум», что такой растительный продуктткак бамия содержит большое количество клетчатки, белка, витамина B6 и фолиевой кислоты – веществ, которые помогают контролировать уровень холестерина в крови. Также бамия отличается высокой концентрацией веществ полифенолов, борющихся с воспалением, – исследования показали, что они особенно эффективно помогают в снижении частоты инсультов и проблем с сердцем.
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