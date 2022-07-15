Употребление бамии вместо картофеля снижает высокий уровень холестерина

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Употребление бамии может помочь снизить высокий уровень холестерина, утверждают специалисты.Слишком большое количество жирной пищи, недостаточная физическая нагрузка, избыточный вес способствуют накоплению холестерина. Его избыток, в свою очередь, повышает вероятность возникновения проблем с сердцем или инсульта. Поэтому врачи всегда рекомендуют пациентам с этой проблемой переходить на более здоровую диету – употребление свежей растительной пищи, содержащей клетчатку, витамины и минеральные вещества имеет большое значение для снижения уровня холестерина.Определенные продукты в этом плане могут быть более полезными. В частности, британские специалисты рассказали в интервью изданию Express, что превосходным бором с повышенным холестерином является бамия – фрукт, который из-за своего вида и вкусовых свойств часто причисляется к овощам.Бамию можно жарить, использовать в качестве гарнира, добавлять в супы. Для снижения высокого уровня холестерина эксперты посоветовали использовать бамию вместо картофеля в повседневных блюдах.Диетолог Василиса Пономарева заметила в беседе с «МедикФорум», что такой растительный продуктткак бамия содержит большое количество клетчатки, белка, витамина B6 и фолиевой кислоты – веществ, которые помогают контролировать уровень холестерина в крови. Также бамия отличается высокой концентрацией веществ полифенолов, борющихся с воспалением, – исследования показали, что они особенно эффективно помогают в снижении частоты инсультов и проблем с сердцем.